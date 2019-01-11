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07:39 11 Ocak 2019
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    Ömer Barbaros Yiş

    Turkcell Pazarlama Direktörü Yiş: Biz de meraklı değiliz interneti bu fiyattan satmaya

    © Fotoğraf : DHA
    Ekonomi
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    Fiyatların daha düşük seviyelere gelmesi için altyapı yatırımlarının ortak yapılması gerektiğini belirten Turkcell Pazarlama Direktörü Ömer Barbaros Yiş, “Biz de meraklı değiliz 100 Mbps hızındaki interneti 199 TL’den satmaya. Ama yatırım maliyetleri böyle olduğu sürece kazmak büyük para" diye konuştu.

    Habertürk'ten Necdet Çalışkan'a konuşan Turkcell Pazarlama Direktörü Ömer Barbaros Yiş, adil kullanım kotasının (AKK) kaldırılmasıyla internette başlayan yeni döneme dair açıklamalarda bulundu. 

    Turkcell
    © REUTERS / Murad Sezer
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    "Daha önceden de AKK'siz paketler vardı. Ama fiyatlar yüksek olduğu için pek tercih edilmiyordu" ifadesini kullanan Yiş, "AKK kalktıktan sonra esasında fiyatlar yükselmedi. Bizim 24 Mbps hızında 89 TL'lik paketimiz, son 3-4 yıldır 89 TL. Hatta insanlar bu fiyat seviyelerine alışkın diye şimdi bir de 79 TL'ye 15 Mbps'lik sınırsız paket ekledik. Bu fiyatı AKK'li dönemde sunmuş olsaydık, çok olumlu geri dönüşleri alırdık diye tahmin ediyorum. Ama ‘AKK kalktı, bütün fiyatlar arttı' hengamesinde, bu avantaj arada kaynadı" diye konuştu.

    "Bu algı dağılacak. Kullanıcılar, hiçbir hız düşürme olmadan, hiçbir kotaya takılmadan, download yaparken veya film seyrederken birden çıkan kum saatiyle karşılaşmadan internet kullanabilecek. Yeni dönemde limitsiz 35 Mbps'lik paketi 99 TL'ye, 50 Mbps'lik paketi 129 TL'ye indirdik. İsteyen kullanıcılar için 59 TL'den başlayan kotalı alternatiflerimizi de sunduk. Kullanıcılar uzun vadeli ilişkiye pek girmek istemiyorlar. Bu yüzden taahhüt süresini de 12 aya düşürdük. Artık 24 ay kontratlı paket de satmayacağız" diyen Yiş, "Mevcut abonelerin paketleri ne olacak?" sorusuna şu yanıtı verdi:

    — Mevcut abonelerden, eski AKK'li paketlerde olanlar için de kotayı kaldırdık. Ödedikleri aylık tutar değişmeden paketlerini limitsiz yaptık. Aslında kontratı devam eden eski müşteriler avantajlı oldu. Bu kapsamda 31 Aralık'ta da kontratını uzatanlar olmuştur. Ama biz bilhassa aramadık. Hangi paketteyse, o paketten uzattık, onlara gidip, ‘yeni paket fiyatlarından uzatın' demedik. Yeni kontrat dönemi geldiğinde, mevcut müşteri ile yeni müşterilere sunulan seçenekleri de eşitledik. Sektör genelinde de eski aboneler için durum mevcut kontratı bitene kadar limitsiz kullanmaya devam edilmesi yönünde oldu.

    Turkcell
    © AA / Arşiv
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    Yiş, "Abonelerin çoğunluğu 100 Mbps'lik limitsiz paketlere geçerse altyapı bunu kaldırır mı?" sorusu üzerine de şunları söyledi:

    — Yaşayarak göreceğiz ama bence Türkiye'deki mevcut altyapının yetersiz olduğunu düşünmüyorum. Biz bunu kaldırabilmek için çalışmalarımızı yapıyoruz. Ama Türkiye genelinde yeni dönemle birlikte özellikle gece saatlerinde ve…'e kadar olan hızların nerelere geldiğini, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yüzde 75 gereksinimini karşılayıp, karşılayamadığını çok yakında yaşayarak göreceğiz. Operatörler 24 Mbps hız diyorlarsa bunun en az yüzde 75'ini karşılamak zorunda, yasal düzenleme gereği. Bunun altına düşerse, tüketiciler şikayet edebilir. 100 Mbps'lik pakette 74 mbps hız veremezsiniz. Ancak bu konuda müşterilerde farkındalık da biraz az.

    — Ortak altyapıyla yatırım maliyetleri düşmeye başladığı an, bu tüketicilere daha yüksek hız ve daha düşük fiyat olarak yansımaya başlar. Biz de meraklı değiliz 100 Mbps'yi 199 TL'den satmaya… Ama yatırım maliyetleri böyle olduğu sürece kazmak büyük para. Bu maliyetleri düşürecek olan ise altyapı yatırımlarını ortak yapıp, daha fazla insana internet götürmek. Ancak insanlar hala en çok "3 aydır altyapı bekliyorum", "Altyapım çok eski, hızım çok düşük", "Port vermiyorlar"… gibi konulardan şikayet ediyor. Hatta bütün Türkiye ‘port'un ne demek olduğunu öğrendi.

    Etiketler:
    fiyat, para, Hız limiti, Adil Kullanım Kotası, internet, Turkcell, Ömer Barbaros Yiş, Türkiye
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