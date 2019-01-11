Bankaların isimlerini kullanarak Twitter'da reklam veren dolandırıcılara yenisi eklendi

Ağırlıklı olarak bankalar ve cep telefonu operatörlerinin isimlerini kullanarak Twitter üzerinden verdikleri reklamlarla yapılan dolandırıcılık işlemlerine dün bir yenisi eklendi. İnternet dolandırıcıları bu kez Merkez Bankası’nı kullanarak ‘phising’ (oltalama) yapmaya soyundu.

Açtıkları sahte bir Twitter hesabı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) logosunu ve ismi kullanılarak "Tüm kartlarınızın geriye dönük aidat iadelerini almak için son gün bugün" şeklinde atılan tweet, dün yüz binlerce kullanıcıyı kendisine hedef olarak seçti.

Gönderilen bu olta tweet, sadece Merkez Bankası'nı değil Türkiye'nin önde gelen birçok bankası ve kart markalarını da içine alarak inandırıcılığını daha da artırmayı başardı.

Sosyal medyada dün birçok kullanıcı, bu başlığa yanlışlıkla tıklayarak birçok kişisel bilgisinin dolandırıcıların eline geçmesine neden oldu.