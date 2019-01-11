İddaa ihalesi yeniden düzenlenecek

Rekabetin sağlanamadığı gerekçesiyle iptal edilen İddaa ihalesi yeniden açıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilana göre, ihaleye 11 Şubat'a kadar teklif verilebilecek. Geçici teminat bedeli ise 318.9 milyon lira olarak belirlendi.

Daha önce 27 Kasım'da düzenlenen ihaleye, Turkcell'in bağlı ortaklığı Inteltek teklif veren tek şirket olmuş; Spor Toto Teşkilat Başkanlığı da "rekabetin sağlanamadığı" gerekçesiyle ihaleyi 10 Aralık'ta iptal etmişti.

İlana göre, isteklilerin, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis işlerinde, bugün itibarıyla beş yıl geriye doğru asgari toplam bir yıl yurt içinde veya dışında en az 500 bayiden oluşan bayi ağını işletmiş olduğuna ve bu bayiler aracılığı ile en az 3 milyar lira tutarında yıllık hasılatın risk yönetimini gerçekleştirmiş olduğuna dair iş deneyimini belgelemesi gerekiyor.

İhaleye, iş ortaklığı şeklinde ortak girişim oluşturmak suretiyle teklif verilebilecek. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, iş deneyim belgesinin pilot ortağa ait olması zorunlu tutuldu.

İsteklilerin ayrıca, ihale konusu işi yerine getirmek için gerekli niteliklere sahip 100 personel istihdam etmesi ve sözleşme süresince ilk yıl 17 milyar lira, sonraki yıllarda bu tutarın enflasyon oranında güncellenecek tutarı kadar hasılat elde edeceğine ilişkin taahhüt belgesi vermesi de gerekiyor.