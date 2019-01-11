Kasımda cari fazla 986 milyon dolar, 12 aylık açık 33.93 milyar dolar

Ödemeler dengesi kasımda 986 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari açık ise 33 milyar 932 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Kasım 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

© AA / Ali Atmaca Albayrak: Cari denge büyük bir sürprize gebe

Buna göre, cari işlemler hesabı kasım ayında 986 milyon dolar fazla verdi. Beklenti cari işlemler fazlasının 900 milyon dolar olmasıydı. Önceki ayın 2.77 milyar dolarlık cari fazla verisi, 275 milyar dolara revize edildi.

12 aylık cari açık Kasım'da 33.93 milyar dolar olurken, önceki 39.4 milyar dolar idi. Ocak-Kasım dönemindeki, cari işlemler açığı 26.2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Kasım ayında net portföy girişleri 1.72 milyar dolar olurken, doğrudan yabancı yatırım girişi 1 milyar dolar oldu.

Net hata noksan Kasım'da 994 milyon dolar fazla verdi. Önceki 527 milyon dolar idi. Resmi rezervler Kasım'da 4.4 milyar dolar artış kaydetti.