Albayrak: Köprü geçiş ihlalleri için cezalarda iade süreci başladı

Bakan Albayrak, "Köprü geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen idari cezalarda iade sürecini başlattık. Vatandaşlarımızın iade için 28 Şubat 2019 tarihine kadar, kendilerine en yakın vergi dairesine başvurmaları yeterli olacaktır" açıklamasında bulundu.

Köprü geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen idari cezalarda iade sürecini başlattık. Vatandaşlarımızın iade için 28 Şubat 2019 tarihine kadar, kendilerine en yakın vergi dairesine başvurmaları yeterli olacaktır. pic.twitter.com/nWCTaCv1Kw — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 11 января 2019 г.

Konuyla ilgili ​Twitter hesabından paylaşım yapan Albayrak, başvuruların en yakın vergi dairesinden yapılabileceğini belirtti.