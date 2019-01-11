Merkez Bankası beklenti anketinde dolar kuru arttı, enflasyon düştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Ocak ayı beklenti anketi yayınlandı.

© REUTERS / Umit Bektas/File Photo Merkez Bankası, 2019 için enflasyon hedefini açıkladı

Reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 75 katılımcı arasında yapılan ankete göre, 2019 yılı Ocak ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1.56 iken, bu anket döneminde yüzde 1.16 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 16.46 iken, bu anket döneminde yüzde 15.91'e geriledi.

2019 yıl sonu dolar/TL beklentisi bu anket döneminde 6.18 TL olurken, 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre artarak 6.25 TL'den 6.30 TL'ye çıktı.