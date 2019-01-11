‘Türkiye, ABD’nin gümrük vergileri tartışmasına yönelik hakem heyeti kurulması teklifini reddetti’

Sputnik'e konuşan konuyla ilgili bir kaynak "Türkiye, ABD'nin, Ankara'nın Washington'ın çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği vergilere cevaben getirdiği ek vergilerle ilgili tartışmanın çözüme kavuşturulması için bir hakem heyeti kurulmasına yönelik ilk teklifini reddetti" ifadelerini kullandı.
© REUTERS / Leah Millis
Kaynağa göre, teklif WTO'nun tartışmaları çözüme kavuşturmaya yönelik bir kuruluşunun oturumunda sunuldu. ABD 28 Ocak'ta tekrar yapılması planlanan yeni oturumda teklifini tekrarlayabilir.
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