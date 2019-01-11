‘Türkiye, ABD’nin gümrük vergileri tartışmasına yönelik hakem heyeti kurulması teklifini reddetti’

Türkiye’nin ABD’nin Dünya Ticaret Örgütü (WTO) kapsamında Ankara’nın Washington’ın alimünyum ve çelik ürünlerine yönelik ek ithalat vergilerine cevaben getirdiği vergilerle ilgili hakem heyeti oluşturulmasına yönelik ilk teklifini reddettiği belirtildi.

© REUTERS / Leah Millis Trump Türkiye'ye gümrük vergisini ikiye katladı

Sputnik'e konuşan konuyla ilgili bir kaynak "Türkiye, ABD'nin, Ankara'nın Washington'ın çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği vergilere cevaben getirdiği ek vergilerle ilgili tartışmanın çözüme kavuşturulması için bir hakem heyeti kurulmasına yönelik ilk teklifini reddetti" ifadelerini kullandı.

Kaynağa göre, teklif WTO'nun tartışmaları çözüme kavuşturmaya yönelik bir kuruluşunun oturumunda sunuldu. ABD 28 Ocak'ta tekrar yapılması planlanan yeni oturumda teklifini tekrarlayabilir.