Ayçiçeği üretiminde 'Milli Yağ Kurulu' çağrısı: İthalatı 3-5 yılda bitirebiliriz

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde kurulacak bir Milli Yağ Kurulu ile Türkiye'nin ayçiçeği ithalatının 3-5 yıl içinde sona erdirilebileceğini söyledi.
Büyükhelvacıgil bitkisel üretimde yağlı tohum miktarının artırılması gerektiğini belirtti.
Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacını karşılayabilmesinin, bu alanda ithalatın önüne geçeceğine dikkati çeken Büyükhelvacıgil şöyle devam etti: "Bitkisel üretimde yağlı tohumların artmasını arzu ediyoruz ama maalesef bir türlü bunu sağlayamadık. Üretim genellikle 1.2-1.3 milyon ton civarında seyrediyor. Hasat Çukurova'da temmuzda başlıyor, hem İç Anadolu hem de Trakya'da eylül gibi bitmiş oluyor. Bu yıl yine yaklaşık aynı seviyelerde kaldık. İhtiyacımız olan ise en az 2.5 milyon ton. Gönlümüz istiyor ki bunu burada üretelim. Tarım Bakanlığımız bu konuda çalışıyor."
Türkiye'nin ihtiyacı olan 2.5 milyon ton ayçiçeği üretilemediği için ithalatın devam ettiğini anlatan Büyükhelvacıgil, "Her fırsatta söylüyorum; ülkenin yüzde 85'e yakını ayçiçeği yağı tüketiyor. Mısır gibi diğer yağlar da var ama ayçiçek çok daha fazla tüketiliyor. O nedenle arzumuz ihtiyacımızın tamamının ülkemizden karşılanmasıdır" diye konuştu.
Büyükhelvacıgil, gelecek yıldan itibaren bu alanda bir artışın gerçekleşebileceğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "İhtiyacımızı üretecek hale gelebilmemiz lazım. Tabii ki bu imkansız değil. Yanımızdaki komşu ülkelere baktığımızda, özellikle Rusya ve Ukrayna 10'ar milyon tondan aşağı üretmiyor. Coğrafyaları çok geniş diyebilirsiniz ama Bulgaristan da en asgari 1.8 milyon ton civarında ürün üretiyor. Ayçiçeği üretiminde bizim çok rahat 2.5 milyon tona ulaşıyor olmamız lazım. Bununla ilgili Bakanlığa bir teklifimiz oldu. Bir 'Milli Yağ Kurulu kurulsa, sektördeki tüm taraflar, çiftçiler, Tarım Bakanlığımız, bir hazırlık yapılsa, en azından görüşlerimizi paylaşabilsek diye üzerinde çalışıyoruz. Tarım Bakanlığımız bu işi bundan sonra çok daha iyi yönetecektir. Bu uygulanırsa çok kısa sürede, ayçiçeği ithalatını 3-5 yılda bitirebiliriz."
Gerekli tedbirlerin alınmaması halinde gelecek yıllarda yağlı tohum ihracat kaleminin Türkiye için cari açık üzerinde bir baskı oluşturmaya devam edeceğini vurgulayan Büyükhelvacıgil, şunları kaydetti: "Şayet bunu düzeltmeyecek olursak, bir üniversite ile yaptığımız araştırmaya göre 2030 yılına kadar 15.6 milyar dolar daha ithalata para ödeyeceğiz demektir. Nitekim yağlı tohumlar ülkemiz ithalat kalemleri içerisinde ilk 11'in içerisindedir. O nedenle bunun mutlaka toparlanması gerekir. Mutlaka bu rakamın ülkemizde kalması lazım. Sadece ayçiçeği yağı diye bakmamak lazım, çıkan ayçiçek küspesini de birçok yerde kullanıyoruz."
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