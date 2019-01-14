Kalkavan ailesinin iki gemisini Yunan armatör alıyor

© AA / İbrahim Erikan İki dev gemi arasındaki LNG transferi tamamlandı 5

Kerim Ülker, "Kalkavan'ın 2 gemisini Yunan armatör alıyor" başlığıyla yayımlanan yazısında "Türk denizciliğinde verilen siparişler kadar satılanlar da dikkat çekiyor" bilgisini verdi.

"Çin, Japonya ve Güney Kore tershanelerine sipariş veren Türk denizcilik şirketleri, filolarındaki gemileri de komşu ülke Yunanistan'a satıyor" diyen Ülker, şöyle devam etti:

— Bazı Yunan şirketleri, zor durumdaki Türk şirketlerinin siparişlerini devralıyor. Türk denizciliğinin önemli şirketlerinden Deniz Nakliyatı'nın filosunda kalan son iki gemi; DN Vatan ve DN Millet'i Yunanlara satması, sonrasında iş adamı Mehmet Emin Karamehmet'in verdği siparişleri ödeme sorunu nedeniyle Yunanlara kaptırmasının ardından bu kez Kalkavan Ailesi'ne ait Turkon Line'ın iki gemisini de komşu alıyor. Yunan armatör Evangelos Marinakis, İbrahim Dede ve Cafer Dede adlı gemileri bünyesine katıyor.