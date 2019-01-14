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09:24 14 Ocak 2019
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    Hastane, acil servis

    Özel sağlık sigortasında prim zammı: 'Bir stent için hastaneye 1000 TL ödüyorduk, şimdi 7 bin TL ödüyoruz'

    © AA /
    Ekonomi
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    Tabipler Birliği 2019 yılı için hekim muayene ve vizite ücretlerine yüzde 26 zam yapınca özel sağlık sigortasının primleri yeni yıl için yüzde 35’in üzerinde zamlandı. Sigortacılar, “Bir stent için hastaneye 1000 lira ödüyorduk, şimdi 7 bin lira ödüyoruz" dedi.

    Özel sağlık sigortası primleri yeni yılda yüzde 30'un üzerinde zamlandı.

    Döviz kuru nedeniyle tıbbi cihaz ve sarf malzemelerinin fiyatı arttı. Bunun yanında Tabipler Birliği 2019'da hekim fiyatına yüzde 26 zam yapınca özel sağlık sigortasının primleri yeni senede yüzde 35'in üzerinde zamlandı.

    Konuya ilişkin olarak Hürriyet'ten Noyan Doğan'a konuşan sigortacılar, "Bir stent için hastaneye bin lira ödüyorduk, şimdi 7 bin lira ödüyoruz" dedi.

    Noyan, şu bilgiyi verdi:

    'ENFLASYONDAN FAZLA ARTIŞ VAR'

    — Son günlerde okuyuculardan özel sağlık sigortası ile ilgili şikayet gelmeye başladı. Şikayetin konusu ciddi fiyat artışları. Kimi okuyucular, sigorta şirketinin yüzde 38 zam yaptığından yakınıyor, kimileri ise zam oranının yüzde 45 olduğunu söylüyor. En düşük zam oranı ise yüzde 30'lara yakın. Gelen şikayetlere baktım; genelde, yeni yılda sağlık sigortasında zam oranının ortalama yüzde 35'ler civarında olduğu dikkatimi çekti. Hal böyle olunca da vatandaş, enflasyonun yüzde 20 olduğu bir ortamda, sağlık sigortasında zam oranının neden yüzde 40'lara yakın olduğunu sorguluyor.

    '2.6 MİLYON KİŞİNİN SAĞLIK SİGORTASI VAR'

    — Araştırdım; hem sigortacılarla hem sağlıkçılarla konuştum. Önce, sağlık sigorta pazarı hakkında bilgi vereyim. 2 milyon 640 bine yakın kişinin özel sağlık sigortası bulunuyor. Bunun bir milyon 400 bini grup sağlık sigortasından, yani şirketlerin çalışanları için yaptırdıkları sigortadan oluşuyor. Kalan bir milyon 167 bin kişi de ferdi olarak özel sağlık sigortası yaptırıyor. 80 milyonluk bir ülkede hepi topu sağlık sigortalı vatandaş sayısı 2.5 milyondan biraz fazla. Bence birinci sorun bu. Kaldı ki, 2017 yılında sigortalı sayısı 2.8 milyonmuş. Yani, sigortalı sayısında düşüş var.

    'SİGORTACILAR: ZARAR EDİYORUZ'

    — Sigorta şirketlerinin sağlık sigortasındaki durumunu da inceledim. Çünkü konuştuğum sigortacılar, bu alanda zarar ettiklerini öne sürüyor. 2018'in 9 aylık döneminde sigorta şirketleri sattıkları tüm sağlık poliçelerinden —ki bunun içinde tamamlayıcı sağlık, seyahat sağlık, hastalık gibi sağlık sigortaları da var- 4 milyar TL gelir elde etmişler. Karşılığında ise 3.8 milyar TL giderleri olmuş ki, bu giderin 3.4 milyar lirası yine sigortalılara ödedikleri sağlık hasarından oluşuyor. Bakıldığında, 2018'in 9 aylık döneminde sigortacılar, özel sağlık sigortasında vatandaştan topladıkları her 100 liralık primin, 83 lirasını hasar olarak yine vatandaşa ödemişler.

    Etiketler:
    hekim, hastane, zam, özel sağlık sigortası, Dünya Tabipler Birliği, Noyan Doğan, Türkiye
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