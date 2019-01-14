TMSF Başkanı Gülal'dan Boydak açıklaması: Satılmayacak

Kayseri'de, FETÖ soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen Boydak Holding'in 2018 karı açıklandı. Kayseri'deki BOYDAK Holding'in genel merkezinde yapılan toplantıya TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Boydak Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Güler ve Boydak CEO'su Alparslan Baki Ertekin katıldı.
'KAYIT DIŞI İŞLEM YOK'
Toplantıda konuşan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, şirketin kurucularına göre daha fazla kar etmesine yönelik, "Şirketin bütün mali hareketlerini kayıt altına aldık. Kayıt dışı hiçbir işlemimiz yok" açıklamasında bulundu. Gülal "Boydak Holding'in satılması gibi bir düşüncemiz yok. Mahkeme süreci zaten devam ediyor. Mahkeme sonuçlanana kadar milletin emaneti olan Boydak'ı yönetmeye devam edeceğiz. Arapların ya da başka sermaye gruplarına satışı söz konusu değildir" dedi.
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