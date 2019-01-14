TMSF Başkanı Gülal'dan Boydak açıklaması: Satılmayacak

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Boydak Holding'in kurucularına göre daha fazla kar etmesine yönelik, “Şirketin bütün mali hareketlerini kayıt altına aldık. Kayıt dışı hiçbir işlemimiz yok” açıklamasında bulundu. Gülal "Boydak Holding'in satılması gibi bir düşüncemiz yok. Mahkeme süreci zaten devam ediyor" dedi.

Kayseri'de, FETÖ soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen Boydak Holding'in 2018 karı açıklandı. Kayseri'deki BOYDAK Holding'in genel merkezinde yapılan toplantıya TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Boydak Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Güler ve Boydak CEO'su Alparslan Baki Ertekin katıldı.

Boydak Holding'in Ocak-Aralık konsolide vergi öncesi karı yüzde 33,7 artışla 1 milyar 111 milyon TL'ye ulaştı. Aynı dönemde net kar ise yüzde 25,3 artışla 856 milyon TL oldu. Şirketin toplam ihracatı da aynı dönemde yüzde 5,1 artışla 391 milyon dolar seviyesine çıktı.

'KAYIT DIŞI İŞLEM YOK'

Toplantıda konuşan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, şirketin kurucularına göre daha fazla kar etmesine yönelik, "Şirketin bütün mali hareketlerini kayıt altına aldık. Kayıt dışı hiçbir işlemimiz yok" açıklamasında bulundu. Gülal "Boydak Holding'in satılması gibi bir düşüncemiz yok. Mahkeme süreci zaten devam ediyor. Mahkeme sonuçlanana kadar milletin emaneti olan Boydak'ı yönetmeye devam edeceğiz. Arapların ya da başka sermaye gruplarına satışı söz konusu değildir" dedi.