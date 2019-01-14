Kart yapılandırmaya VakıfBank da katıldı

Ziraat Bankası'nın ardından Vakıfbank da kredi kartı borçlularına 24 aya kadar yüzde 1.10, 60 aya kadar yüzde 1.20 faizle yapılandırma imkanı sunacağını duyurdu.

Kredi kartı borcu yapılandırmasına bir kamu bankası daha katıldı. Ziraat Bankası'nın geçen hafta başlattığı kampanyaya VakıfBank da katıldı.

Banka 'Yanındaki Güç Paketi' ile kredi kart borçlularına 24 aya kadar yüzde 1.19, 60 aya kadar yüzde 1.20 faiz sunacak. Kampanyadan VakıfBank bireysel kredi kartı müşterileri, VakıfBank ve diğer bankalardaki Aralık 2018 dönem borçları için faydalanabilecek. Paketle bireysel ve ticari krediler de yapılandırılacak.

TAKİPTEKİ BAZI KREDİLERİN FAİZLERİNİ SIFIRLAYACAK

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre banka 2018 yıl sonundan önce 100 bin TL'nin altındaki kredisi takibe aktarılan müşterilerinin, borçlarını peşin ya da 12 aya kadar taksitle ödemeleri halinde, takibe aktarım sonrası tüm faizlerini sıfırlayacak. VakıfBank müşterileri, 30 Nisan'a kadar başvurmaları halinde bu kampanyadan yararlanabilecek.