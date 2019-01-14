Hamsinin kilosu 30 liraya çıktı: 'Ben de ilk defa bu fiyata hamsi satıyorum'

Karadeniz'de devam eden olumsuz hava şartlarının ardından hamsinin kilogramı 30 liraya çıktı.
Samsun Saathane Meydanı'nda balıkçılık yapan İsmet Akpınar uzun yıllardır balıkçılık yapmasına rağmen ilk defa bu kadar pahalı hamsi sattıklarını söyledi. Hamsinin fiyatının genelde 10 ile 15 lira arasında değiştiğine işaret eden Akpınar, etiketlerdeki 30 lirayı gören vatandaşların şaşkınlık yaşadıklarını kaydetti.
Karadeniz'de son birkaç gündür devam eden fırtınanın hamsi fiyatlarını olumsuz etkilediğini belirten balıkçı Kurtça Aydın ise, hamsinin az ve pahalı olması nedeniyle istavrit, mezgit ve barbun gibi balıkları sattıklarını dile getirdi. Bir hafta önceye kadar hamsinin kilosunun 8-12 lira arasında olduğunu ve haftada 50 kasa hamsi sattıklarını vurgulayan Aydın, şimdi ise ancak bir kasa satış yapabildiklerini aktardı.
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