3.5 milyon hayvan sigortalandı: 'Arıcılıkta ayıların yediği bal bile sigortalandı'

ürkiye'de tamamlayıcı sağlık sigortası ile birlikte 3.3 milyon kişinin sağlık sigortası varken sigortalı hayvan sayısı 3.5 milyona ulaştı. Tarsim Genel Müdürü Satoğlu, arıcılıkta ayıların yedikleri balın bile sigortalandığını söyledi.

Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, iklim değişikliği ile birlikte tarımsal hasarların boyutunun ve sıklığının arttığının altını çizen Tarım Sigortaları Havuzu Tarsim'in Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu, "Tarım sigortası bir maliyet değil bir ihtiyaç" dedi.

© AA / Sercan Küçükşahin Köpeklerin saldırısında ölen öğrencinin cenazesinde 'hayvan hakları vaazı' gerginliği

Tarımın devam etmesinin diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye için çok önemli olduğunun altını çizen Satoğlu, Tarsim'in oldukça zor bir uğraş olan tarımın devam etmesinde önemli katkıları olduğunu dile getirdi.

Bitkisel ürün sigortalarının yanı sıra yaptıkları hayvan hayat sigortasında önemli artışlar olduğuna dikkat çeken Satoğlu, hem küçükbaş hem de büyükbüş hayvan sigortalarında yüzde 40-50 artışlar olduğunu dile getirerek, "3,5 milyon büyük ve küçük baş hayvan ile 1.9 milyon kovan sigortalı. Ayrıca su ürünlerinde de sigorta önemli düzeye ulaşmış durumda" diye konuştu. Türkiye'de 2,8 milyonu özel sigorta 516 bini de tamamlayaıcı sağılk sigortasında olmak üzerez toplam 3 milyon 339 bin kişinin özel sağlık sigortası bulunuyor. Bu rakamlar Türkiye'de sigortalı hayvan sayısının insan sayısını geçtiğini gösteriyor.

TERÖRİSTİN VERDİĞİ ZARAR DA KAPSAMDA

Sigortalı hayvan sayısının sigortalı insan sayısını geçmesinde Tarsim'in sigorta kapsamını genişletmesinin etkisi büyük. Tarsim daha bu yıl hayvan sigortalarında 13-14 hastalığı daha sigorta kapsamına aldı. Örneğin hayvan hırsızlığı ve terör nedeniyle meydana gelebilecek teminata alınınca hayvan hayat sigortası önemli boyuta ulaştı.