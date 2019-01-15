Ekim ayında işsizlik oranı yüzde 11.6 oldu

İşsizlik oranı, Ekim 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre 1.3 puan artarak yüzde 11.6 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre Ekim ayı işsizlik oranı yüzde 11.6 oldu.

© AA / Arşiv İşsizlik oranı son 1.5 yılın zirvesinde

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 501 bin kişi artarak 3 milyon 788 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı 1.3 puanlık artış ile yüzde 11.6 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 1.3 puanlık artış ile yüzde 13.6 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 3 puanlık artış ile yüzde 22.3 olurken, 15-64 yaş grubunda bu oran 1.4 puanlık artış ile yüzde 11.9 olarak gerçekleşti.