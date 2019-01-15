Rusya'dan Venezüella'ya ekonomiyi kurtarma planı teklifi

Sputnik’e konuşan Storçak, "Venezüella’ya gayriresmi bir teklifte bulunduk. Zira adet olduğu üzere böyle görüşmelerden sonra bir proje hazırlanıor, partnerler de projeye yönelik tepkilerini belirtiyor. Nihayetinde de üzerinde anlaşılmış bir ürün oluşması gerekiyor, aksi takdirde hepsi anlamsız olur. Karşı tarafa uymayan bir şeyi tavsiye etmenin bir anlamı yok" dedi.

Storçak, teklifin incelendiğini düşündüğünü, bakanlığın ilgili birimlerinin Venezüella ile temasta olduğunu ekledi.