Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güngör: Soğanın fiyatı iki ay içinde 10 TL'ye çıkabilir

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, ithalat kararını değerlendiren Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özden Güngör, "Bu ayıp bize yeter" dedi.
Geçen yıl zarar eden üreticinin üretimden vazgeçtiğine işaret eden ve 1-2 ay içerisinde soğanın 10 liraya çıkmasının beklendiğini söyleyen Güngör, hükümetin günü kurtarmaya çalıştığını vurguladı.
Düşük rekolte nedeniyle üreticinin elindeki malı geçen sonbahar başında ortalama 1 TL'den elinden çıkardığını hatırlatan Güngör, ayrıca kuru soğanın kişi başına yıllık tüketim ortalamasının 22 kilogram olduğuna da dikkat çekerek "Araştırmalarımıza göre bu yıl tüketim 16-17 kg'a kadar düşecek, fiyatlar daha da yükselecektir" dedi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)