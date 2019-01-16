TMO'ya buğday, arpa, mısır, pirinç ve kuru baklagil için ithalat yetkisi

TMO'ya 2019 yılı için 1 milyon ton buğday ve mahlut, ayrı ayrı olmak üzere 700 bin ton arpa ve mısır ithalat kotası tanındı.
Bu kapsamda yapılacak ithalata sıfır gümrük vergisi uygulanacak.
DOMATES KONSERVESİ İTHALATI İÇİN TARİFE KONTENJANI
Diğer taraftan, domates konservesi ithalatı için 25 bin ton sıfır gümrük vergili tarife kontenjanı tanındı.
Tarife kontenjanı 31 Mayıs'a kadar geçerli olacak.
Kota kapsamındaki ürünün ithalatı, Ticaret Bakanlığı'nca düzenlenecek ithal lisansıyla yapılabilecek. Kotadan yalnızca bu ürünleri salça üretiminde hammadde olarak kullanan sanayiciler yararlanabilecek.
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