Komisyoncular tepkili: Neden Çin kestanesi ithal ediyoruz, yerli ve millisi var

Adana'da komisyoncular, kalitesiz olduğunu söyledikleri Çin kestanesinin satışının engellenmesini istedi. Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, "Türkiye'de yetişen dünyanın en güzel kestaneleri dururken, Çin'den kestane ithal etmemize anlam veremiyoruz. Biz de yerli ve milli kestanemizi yemeliyiz" dedi.

© AFP 2018 / OLIVIER MORIN 'İthal tütüne uygulanan vergi sıfırlandı, Türk tütünü korumasız kaldı'

Adana Vedat Dalokay Hal Kompleksi'ndeki kestane komisyoncuları, son yıllarda satışı artan Çin kestanesinin satışının engellenmesini istiyor. Kabzımallar, kestanenin fiyatının son yıllara göre yükselmesiyle Çin kestanesine yönelen vatandaşlara uyarılarda bulundu. Çin kestanesinin sağlıklı ve lezzetli olmadığını ifade eden komisyoncular, yerli kestanenin daha kaliteli olduğunu ifade etti.

Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, "Dünyanın en güzel kestanelerinin yetiştiği yer olan Aydın'dan, birçok ülke kestane satın alıyor. Kötü olsa gelip bizim kestanemizi alırlar mı? En basitinden Rusya bizim ihraç ettiğimiz ürünlerimizde en küçük leke gördüğünde hemen ürünlerimizi iade ediyor. Biz neden dışarıdan kalitesiz Çin kestanesini ithal ederek vatandaşımıza yediriyoruz?" ifadelerini kullandı.

Çin kestanesi ile 'yerli' kestanenin arasında çok büyük lezzet farkı olduğuna dikkat çeken Batman, "Yerli kestaneyi ocağın üzerine attığınızda, 10 ila 15 dakika içerisinde çatlamaya başlar. Kolaylıkla soyulur ve yenir. Çin kestanesi ise tam tersi çatlamaz, kabuğu soyulmaz. Vatandaşımız bu kestaneyi bilmeden alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yerli ve milli' diyor. Biz de yerli ve milli kestanemizi yemeliyiz" diye konuştu.

28 yıldır komisyonculuk yapan Cumhur Baş ise yerli kestanenin kilosunun 15 lira, Çin kestanesinin ise 12 liradan satıldığını belirterek, "Çin kestanesinin rengi ve boyu güzel görünür. Vatandaş da buna aldanıp kilosunu 20 liradan satın alıyor. Fakat Çin kestanesini eve götürüp pişirmeye çalıştıklarında suyu akıyor, yiyemiyorlar ve çöpe atıyorlar. Halkımıza yazık. Hiçbir kestane yerli kestanenin tadını veremez" dedi.