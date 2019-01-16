Küresel İflas Raporu'na göre Türkiye'de iflas eden şirket sayısı 2019'da 16 bin 200'e yükselecek

Türkiye'de kur krizinin ekonomideki olumsuz etkilerinin 2019'da da süreceği belirtildi.
Rapora göre küresel ekonominin 2018'de kaydettiği yüzde 3.1'lik büyüme oranının 2019'da yüzde 3'e inmesi bekleniyor. ABD'de 2018'de yüzde 2.9 olan reel GSYH'nin 2019'da yüzde 2.5'e, Euro Bölgesi'nde yüzde 1.9'dan yüzde 1.6'ya ve Asya'da yüzde 5.1'den yüzde 4.8'e gerileyeceği tahmin ediliyor.
Ticaret savaşlarının derinleşmesinin, Brexit ve korumacılık kaygılarının birçok ülkede durgunluk ihtimalini güçlendirdiğini belirten Euler Hermes Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Özlem Özüner, "Özellikle Avrupa sanayi üretimi beklenti endeksleri negatif seyrediyor. 2019'da bu konjonktürde Türkiye'nin en önemli ticaret partneri olan Avrupa'ya yapılacak ihracatta karşı tarafın ödeme kabiliyetini ölçmek kritik olacak" dedi.
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