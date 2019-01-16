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13:01 16 Ocak 2019
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    Washington'daki Türkiye Büyükelçiliği

    Milyar dolarlık Türk şirketleri ABD yolcusu: Hedef yabancı yatırımcının Türkiye algısını iyileştirmek

    © REUTERS / Brian Snyder
    Ekonomi
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    Borsa İstanbul'da işlem gören 5'i banka 13 Türk şirketi, varlık değeri 3 trilyon doları aşan 30 ABD'li fonla 30 ABD'li fonla 'New York Turkey Day' zirvesinde bir araya gelecek. 190 civarında bire bir toplantı planlanan organizasyonla, yabancı yatırımcının Türkiye algısının iyileşmesi hedefleniyor.

    Avusturya'nın köklü yatırım bankası Raiffeisen Centrobank, piyasa değeri yaklaşık 30 milyar dolar olan Türkiye'nin önde gelen şirketlerini ABD'li yatırımcılarla 17-18 Ocak'ta New York'ta buluşturacak.

    Türkiye ve ABD bayrakları
    © Flickr / Victoria Pickering
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    BİST'te işlem gören 5'i banka 13 Türk şirketi, toplam varlık değeri 3 trilyon doları aşan yaklaşık 30 ABD'li fonla 'New York Turkey Day' isimli zirvede bir araya gelecek.

    Söz konusu zirveye, Akbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi, Vakıfbank ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın yanı sıra Koç Holding, Şişecam Topluluğu, Anadolu Grubu Holding, MLP Care, Mavi Giyim, Yataş, Bizim Toptan ve Lokman Hekim gibi şirketler katılacak.

    ABD'de uzun süredir Türkiye odaklı böyle büyük bir organizasyon gerçekleşmediğine dikkati çeken Raiffesein Centrobank Satış Direktörü Özgür Güyüldar, "Organizasyonda 190 civarında birebir toplantı için güzel bir platform oluşacak. Toplantılarla birtakım olumsuzluklar sonucunda azalan yatırımcı ilgilisinin artmasını bekliyoruz" dedi.

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    Türk lirası banknotları
    © REUTERS / Murad Sezer/Illustration/File Photo
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    Güyüldar, artan ilgiyle hem Borsa İstanbul'un yabancı yatırımcı nezdinde önemli derecede destek bulabileceğine hem de Türk Lirası'ndaki toparlanmanın süreklilik kazanabileceğine inandıklarını ifade etti.

    Özellikle 2018'de yaşanan makro gelişmeler ve artan küresel dalgalanmanın yatırımcıların algısını olumsuz etkilediğini belirten Güyüldar, şöyle devam etti:

    "Ekonomideki normalleşme zaman alacağından, uluslararası yatırımcıların Türkiye algısındaki toparlanmanın biraz daha uzun süreye yayılabileceğini söylemek yanıltıcı olmaz. Pek tabii ki bu durum Türkiye'ye özel değil, kur şoklarına maruz kalan tüm gelişmekte olan ülkelerde bu tarz algı bozulmalarını görebiliyoruz. Uygulanan yapıcı politikalar ve yapısal reformlarla ekonomisini güçlü temeller üzerine inşa eden Türkiye'nin bu tür geçici dalgalanmalarla başa çıkma yeteneğine bizim güvencemiz tam."

    Etiketler:
    Ekonomi, Türk Lirası, Borsa İstanbul, Yataş, Mavi Giyim, Anadolu Grubu Holding, Şişecam, Koç Holding, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Vakıfbank, Yapı Kredi, Garanti Bankası, Akbank, Raiffeisen Centrobank, Özgür Güyüldar, ABD, Türkiye
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