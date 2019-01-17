Albayrak: Marketlerde istediğimiz rakamlar yok, konuşacağız

Antalya'da düzenlenen 'Adım Adım Ekonomi' programında konuşan Albayrak, enflasyonla mücadele programının devam ettirileceğini açıkladı.
Albayrak, hal yasasıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini, bu noktadaki kaygıları da not ettiklerini ve bunları dikkate alacaklarını söyledi.
Faizlerdeki gerilemeye de dikkati çeken Albayrak, "Özellikle 2 yıllık gösterge kağıdın yüzde 18.22 seviyelerine düşmesi çok ciddi bir gelişme. Borçlanmada enstrüman çeşitliliğini artıracağız. Japon Yeni cinsinden samuray bono ihracı için görüşmelere başladık" dedi.
"Avrupa, Türkiye için birinci öncelik olmaya devam edecek" diyen Albayrak, AB ile ticari, ekonomik ve siyasi işbirliğini güçlendirmek için adımlar atılacağını da ifade etti.
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