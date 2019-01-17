Albayrak: Marketlerde istediğimiz rakamlar yok, konuşacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mali disiplini kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini belirterek, "2019'da daha güçlü adımlar atacağız" dedi. Albayrak, marketlerde istenilen rakamların olmadığını, bunu konuşacaklarını söyledi.

Antalya'da düzenlenen 'Adım Adım Ekonomi' programında konuşan Albayrak, enflasyonla mücadele programının devam ettirileceğini açıkladı.

© REUTERS / Murad Sezer Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Cari açığı azaltma amaçlı 100 milyon ton kömür üretim hedefi tutturuldu

Albayrak, "Enflasyonla mücadele programını devam ettireceğiz. Programa az katılım gösteren sektörleri de gözlemliyoruz. Marketlerde istediğimiz rakamlar yok. Marketlerle konuşacağız, pazarla aralarında fark varsa demek beklenen katkıyı yapmıyorlar" ifadelerini kullandı.

Albayrak, hal yasasıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini, bu noktadaki kaygıları da not ettiklerini ve bunları dikkate alacaklarını söyledi.

Faizlerdeki gerilemeye de dikkati çeken Albayrak, "Özellikle 2 yıllık gösterge kağıdın yüzde 18.22 seviyelerine düşmesi çok ciddi bir gelişme. Borçlanmada enstrüman çeşitliliğini artıracağız. Japon Yeni cinsinden samuray bono ihracı için görüşmelere başladık" dedi.

"Avrupa, Türkiye için birinci öncelik olmaya devam edecek" diyen Albayrak, AB ile ticari, ekonomik ve siyasi işbirliğini güçlendirmek için adımlar atılacağını da ifade etti.