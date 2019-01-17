Katar'ın vaat ettiği 15 milyar doların bir kısmı Türkiye'ye geldi

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Dinçbaş, Katar ile Türkiye arasındaki ticaretin yüzde 54 artışla 2 milyar doları aşmasını beklediklerini ifade etti. Dinçbaş, Katar'ın geçen yıl Türkiye'ye vaat ettiği 15 milyar doların bir kısmının da Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Katar'ın başkenti Doha'da dün başlayan Türk ticaret fuarında konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dinçbaş, Körfez'de siyasi anlaşmazlıkların yaşandığı bir ortamda Ankara'nın Katar'ın önemli müttefiki olmasındaki rolünü vurguladı.

© AA / Kayhan Özer Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar doğrudan yatırım yapacak

Reuters'ın aktardığı habere göre Dinçbaş, Katar'ın 2018'de Türkiye için en hızlı büyüyen ticaret alanlarından biri olduğunu ve ticaret hacminin 2 milyar doları aşmasının beklendiğini belirtti.

Katar'ın geçen yıl değer kaybeden TL'ye destek olarak 3 milyar dolara kadar swap işlemi içeren 15 milyar dolarlık bir ekonomik proje paketi ve yatırım sözüyle ilgili açıklamalarda bulunan Dinçbaş, 15 milyar doların bir kısmının Türkiye'ye geldiğini söyledi ancak daha ayrıntılı bilgi vermedi.

Dinçbaş, eldeki en son veriye göre 2018'in ilk 10 ayındaki ikili ticaret hacminin 1.7 milyar dolara ulaştığı ve bunun 2017 yılının toplam ticaret hacmi olan 1.3 milyar dolardan yüksek olduğunu belirtti.