Katar'ın vaat ettiği 15 milyar doların bir kısmı Türkiye'ye geldi

Katar'ın başkenti Doha'da dün başlayan Türk ticaret fuarında konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dinçbaş, Körfez'de siyasi anlaşmazlıkların yaşandığı bir ortamda Ankara'nın Katar'ın önemli müttefiki olmasındaki rolünü vurguladı.
Katar'ın geçen yıl değer kaybeden TL'ye destek olarak 3 milyar dolara kadar swap işlemi içeren 15 milyar dolarlık bir ekonomik proje paketi ve yatırım sözüyle ilgili açıklamalarda bulunan Dinçbaş, 15 milyar doların bir kısmının Türkiye'ye geldiğini söyledi ancak daha ayrıntılı bilgi vermedi.
Dinçbaş, eldeki en son veriye göre 2018'in ilk 10 ayındaki ikili ticaret hacminin 1.7 milyar dolara ulaştığı ve bunun 2017 yılının toplam ticaret hacmi olan 1.3 milyar dolardan yüksek olduğunu belirtti.
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