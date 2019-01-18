'Aynes Gıda'da 15 günde 2 milyon TL uçtu'

Sabah yazarı Dilek Güngör, 15 günde Aynes Gıda'da onlarca aktif hesap açıldığını, ölmüş kişilerin adlarına şirkerin kasasından süt ödemeleri yapıldığını aktardı. Güngör, 15 günlük zararın 2 milyon TL olduğunu belirtti.
Dilek Güngör "Aynes'te 15 günde 2 milyon lira uçtu" başlığıyla yayımlanan yazısında "FETÖ finansörü Aynes Gıda'da 'Denizli'deki mahkeme yanlış yaptığını anladı' diye seviniyordum. Maalesef, sevincimi kursağımda bırakan bazı gelişmelerin yaşandığını öğrendim" ifadesini kullandı.
"Hatırlarsınız daha önce bahsettim. 10 Aralık'ta Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Aynes'te Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyumunu kaldırıp şirketi eski sahiplerine devretti. 14 Aralık'ta yeni yönetim başa geçti" diyen Güngör, şöyle devam etti:
— İlk iş konkordato işlemleri başlatmak oldu. Gürcistan'a firar eden Hüseyin Civan'a 284 bin TL transfer etmeye çalışan yeni yönetim yakayı ele verince Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı mahkemenin kayyumun kaldırılması kararına itiraz etti. Sonra Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi şirkete yeniden kayyum atadı. Fakat bu kayyumlar Ticaret Mahkemeleri'nin belirlediği isimler oldu. Aynı mahkeme 15 gün sonra şirketi TMSF'ye devretti devretmesine de… O iki haftada atı alan Üsküdar'ı geçti! Bakın o arada neler yaşandı? Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararla işbaşı yapacak olan ticaret mahkemesi kayyumları Aynes'te denetim görevlerine sahip çıkmadı. Hatta şirkete dahi uğramadı. Şirketin yönetimini devralan FETÖ sanığı eski sahiplere de gün doğdu. Öğrendiğime göre, 15 günde Aynes Gıda'da onlarca fiktif hesap açıldı. Ölmüş kişilerin adlarına şirketin kasasından süt ödemeleri yapıldı.
- 15 günlük zarar ne kadar biliyor musunuz? 2 milyon TL… Düşünsenize, TMSF bünyesinde 1 milyar TL ciroya ulaştırılan, her ay kasasında 5 milyon TL nakit bulunan ve satışa hazırlanan şirket, bir 15 gün daha FETÖ sanığı sahiplerinde dursa ne olurdu? Bildiğim kadarıyla, TMSF zararı tahsil etmek için dava açtı. Ancak önemli olan testi kırılmadan adım atmak. Bana kalırsa, Aynes Gıda'da yaşananları, FETÖ'cü şirketleri eski sahiplerine devretmeye meyilli tüm mahkemeler başucu kitabı yapmalı… Hatta daha da ileri gideyim. Adalet Bakanlığı, Aynes'te olduğu gibi FETÖ'nün şirketlerini mahkemede sanık durumundaki eski sahiplerine iade eden ve aldıkları kararlarla memleketin milli servetlerinin zarara uğratılmasına aracılık eden kim varsa hesabını sormalı.
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