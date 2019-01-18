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10:55 18 Ocak 2019
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    Murat Ülker

    Ülker, milyarlık şirketteki hisselerini Topbaş'a sattı

    © AA /
    Ekonomi
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    Dünya gazetesi yazarı Kerim Ülker, Ülker ailesinin yönettiği Yıldız Holding'in Aktül Kağıt'ta bulunan yüzde 33'lük payını BİM ve hissedarları Mustafa Latif Topbaş, Ahmet Arif Topbaş ve Tahir Pazarlama'ya sattığını yazdı. Elde edilen gelirin Ülker ailesinin sendikasyon kredilerini kapatmak için kullanılacağı belirtildi.

    Dünya gazetesi yazarı Kerim Ülker, yapılandırma haberleriyle gündeme gelen Ülker Ailesi'nin yönettiği Yıldız Holding'in birçok şirketini satışa çıkardığını yazdı.

    Uçak- Turist- Havalimanı
    © REUTERS / Michaela Rehle
    'DÖYSA VIP havacılıktan çekildi, Murat Ülker iki uçağını sattı'
    Kerim Ülker, 'Ülker, 7 yılda milyarlık yaptı, hisselerini Topbaş'a sattı' başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:

    "Son günlerde yapılandırma ile gündeme gelen Yıldız Holding, bir yandan da odak sektörler belirleyerek bağlı bir çok şirketi de vitrine çıkardı. Perakende ve atıştırmalık sektörüne odaklanan Yıldız Holding gazlı içecekten süt ürünlerine bir çok alanda faaliyetini de sattı. İşte bu satış sürecine şimdi de sektörünün öncü üreticilerinden olan Aktül Kağıt da ekleniyor.

    Bilindiği üzere 2011 yılında temeli atılan Sakarya'daki 140 bin metrekarelik alanda üretim yapan Aktül Kağıt, hijyenik ürünler anlamında önemli bir firma. 7 yılda toplam 400 milyon liranın üzerinde yatırım yapılan Aktül'de Yıldız Holding, yüzde 33 paya sahipti. Aktül'ün geri kalanı ise Topbaş Ailesi'ndeydi. Komili Konfor, Komili Yuvam gibi tuvalet kağıdı, kağıt havlu, mendil, peçete üretimi gerçekleştiren Aktül, bir çok market zinciri için de private label adı verilen markalı ürün üretimi de gerçekleştiriyordu. Ayrıca Komili Profesyonel markasıyla jumbo bobin üretimi de gerçekleştiren şirkette Yıldız Holding, kalan hisselerini vitrine çıkarmıştı.

    'ECZACIBAŞI GRUBU DA İSTEDİ'

    Murat Ülker
    © AA /
    Ülker 2 milyar dolarlık gayrimenkul satıyor
    Edindiğim bilgilere göre 8 yılda yaklaşık 1 milyar liralık bir değere ulaşan şirketteki Yıldız Holding'in payına önce Eczacıbaşı Grubu talip olmuş, son anda bu süreç sona ermişti. Şirketteki son kalan Yıldız Holding payını BİM ve hissedarları Mustafa Latif Topbaş, Ahmet Arif Topbaş ve Tahir Pazarlama aldı. Yine edindiğim bilgilere göre Yıldız Holding, bu satışla elde ettiği gelirin bir kısmını sendikasyon kredilerinin kapanmasına, bir kısmı da atıştırmalık ve perakende gibi ana işlerin büyümesine, yeni marka oluşturmasına yani yatırıma harcayacak."

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    Etiketler:
    Eczacıbaşı Holding, BİM, Yıldız Holding, Türkiye
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