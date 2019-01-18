Crif Türkiye Müdürü: 16 saatte bir şirket iflas etti, 4 dakikada bir yönetici değişti

Crif Türkiye Ülke Müdürü Selim Tezel, "Geçen yılın 10 aylık döneminde 16 saatte bir şirket iflas etti. Toplam 431 şirketin iflas ettiği aynı dönemde, 4 dakikada bir şirket kuruldu ve yine 4 dakikada bir yönetici değişimi yaşandı" dedi.

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Geçen yıl şirketler açısından alacak yönetiminin öne çıktığı bir kere daha nakdin krallığını ilan ettiği bir yıl oldu. Özellikle yılın ikinci yarısında iflas ve konkordatolar önemli bir gündem maddesi olarak öne çıktı.

Dünya'dan Ece Ceyhun'un haberine göre, finansal kredi bilgisi konusunda Avrupa'nın sektör lideri olan Türkiye'de yaklaşık 1.5 milyon şirketin izini takip eden Crif Türkiye Ülke Müdürü Selim Tezel de bu yıl şirketlerin ana gündem maddesinin yine alacak yönetimi olduğunu düşünüyor. Bunu da takip ettikleri database'den gelen verilere dayandırıyor.

Selim Tezel'in verdiği bilgiye göre geçen yılın 10 aylık döneminde 16 saatte bir şirket iflas etmiş. Toplam 431 şirketin iflas ettiği aynı dönemde, 4 dakikada bir şirket kurulmuş yine 4 dakikada bir yönetici değişimi yaşanmış. 34 dakikada şirket birleşmesi, 6 dakikada 1 hisse ve ortak değişimi yine 6 dakikada bir şirket adres, 25 dakikada bir şirket unvan değiştirmiş. 17 dakikada bir şirket sermaye artırırken bir önceki yıl ortalamalarına göre Crif'in erken uyarı sistemi iflas ve konkordato artışındaki ortalamadan hızlı büyümeyi vermiş.