Kolin, 50 milyonluk faturayı 18 ayda ödeyecek

İstanbul Havalimanı'nın inşası ve 25 yıl boyunca işletmesini üstlenen İGA Havalimanı İşletmesi AŞ'den çekilme kararı alan Kolin Grubu'nun, BOTAŞ'ın geçmişe dönük gönderdiği 50 milyon liralık faturayı 18 taksite ödeyeceği belirtildi.

Kolin Grubu, BOTAŞ'a 50 milyon TL'lik doğalgaz borcu ile ilgili 'ödeme planı'nı sundu. Buna göre borç, 18 aylık dönemde eşit taksitlerle kapatılacak.

BOTAŞ, bir süre önce Kolin Grubu'nun kontrolünde bulunan Eskişehir Doğalgaz Dağıtım AŞ'ye (ESGAZ), geçmiş dönemden 'taşıma tarifesi'nden oluşan 50 milyon TL'lik bir fatura gönderdi.

BOTAŞ, ESGAZ'la taşıma tarifesiyle ilgili ortaya çıkan bir anlaşmazlığı yargıya taşımış, yargı süreci de BOTAŞ lehine sonuçlanmıştı.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in aktardığına göre, Kolin 36 ayda eşit taksitlerle ödeme konusunda bir plan sundu ancak BOTAŞ 'uygun' bulmadı. Sonunda iki tarafın da onay verdiği bir ödeme planı üzerinde müzakerelerin tamamlandığı öğrenildi.

Buna göre, borç 18 aylık dönemde eşit taksitlerle kapatılacak. Bu dönemde kamu alacaklarına ilişkin mevzuata göre de faiz uygulanacak.