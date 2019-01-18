Kolin, 50 milyonluk faturayı 18 ayda ödeyecek

Kolin Grubu, BOTAŞ'a 50 milyon TL'lik doğalgaz borcu ile ilgili 'ödeme planı'nı sundu. Buna göre borç, 18 aylık dönemde eşit taksitlerle kapatılacak.
BOTAŞ, ESGAZ'la taşıma tarifesiyle ilgili ortaya çıkan bir anlaşmazlığı yargıya taşımış, yargı süreci de BOTAŞ lehine sonuçlanmıştı.
Habertürk'ten Olcay Aydilek'in aktardığına göre, Kolin 36 ayda eşit taksitlerle ödeme konusunda bir plan sundu ancak BOTAŞ 'uygun' bulmadı. Sonunda iki tarafın da onay verdiği bir ödeme planı üzerinde müzakerelerin tamamlandığı öğrenildi.
Buna göre, borç 18 aylık dönemde eşit taksitlerle kapatılacak. Bu dönemde kamu alacaklarına ilişkin mevzuata göre de faiz uygulanacak.
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