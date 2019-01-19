Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret, geçen yılın ocak-kasım döneminde yüzde 17.9 artış gösterdi

Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS), Rusya ve Türkiye arasındaki ticaretin, 2018’in ocak-kasım döneminde yüzde 17.9 artış göstererek 23 milyar 228 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

Rusya’dan Türkiye’ye ithalatın yüzde 16.2 artışla 19 milyar 450 milyon dolar, Türkiye’den Rusya’ya ihracatın ise yüzde 27.4 artışla 3 milyar 777 milyon dolar olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Türkiye’nin, Rusya’nın toplam ticaretindeki payının aynı dönemde, bir yıl öncesine göre yüzde 3.8’den yüzde 3.7’ye gerilediğine dikkat çekildi.