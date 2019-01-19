Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret, geçen yılın ocak-kasım döneminde yüzde 17.9 artış gösterdi

Türkiye’nin, Rusya’nın toplam ticaretindeki payının aynı dönemde, bir yıl öncesine göre yüzde 3.8’den yüzde 3.7’ye gerilediğine dikkat çekildi.
Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS), Rusya ve Türkiye arasındaki ticaretin, 2018’in ocak-kasım döneminde yüzde 17.9 artış göstererek 23 milyar 228 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.
Türkiye’nin, Rusya’nın toplam ticaretindeki payının aynı dönemde, bir yıl öncesine göre yüzde 3.8’den yüzde 3.7’ye gerilediğine dikkat çekildi.
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