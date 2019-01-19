Bakan Kurum: Türkiye Emlak Katılım Bankası'nı çok yakın zamanda açmayı planlıyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Türkiye Emlak Katılım Bankası'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurum bankayı çok yakın bir zamanda açmayı planladıklarını söyledi.

© Fotoğraf : Emlak Bankası Emlak Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın: Bakan atıl arazileri verdi, havaya uçtuk

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Türkiye Emlak Katılım Bankasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurum bankayı çok yakın bir zamanda açmayı planladıklarını söyledi. Kurum açılışta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da olacağını belirtti.

Kurum, "Türkiye Emlak Katılım Bankasının 93 yıllık mirası ve tarihi var. Bankanın tekrar faaliyete başlaması için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Bankanın temel stratejilerini, müşteriye ulaşacağı kanalları ve sunacağı hizmet gruplarını belirledik. Nihai noktaya geldik" şeklinde konuştu.