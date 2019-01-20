'Akaryakıt zammı enflasyonla mücadeleye zarar veriyor'

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, "Ekonomik dengelenme sürecinde enflasyonla mücadelemiz sürerken akaryakıta yapılan zamlar tüm ürünlerin fiyatına yansıyor. Bu dönemde benzin ve motorin fiyatlarına zam yapmak en son çare olmalı" dedi.

Yazılı bir açıklama yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Palandöken, benzin ve motorine yapılan zamların piyasaları olumsuz etkilediğini söyledi.

Bu ayın başında benzine 17, motorine 18 kuruş zam yapıldığını hatırlatan Palandöken, "Bu zamların üstünden bir hafta geçmişken benzine 16, motorine ise 20 kuruş daha zam yapıldı. 15 günde toplamda benzinin litre fiyatı 33 kuruş, motorinin 38 kuruş arttı. Ekonomik dengelenme sürecinde enflasyonla mücadelemiz sürerken akaryakıta yapılan zamlar tüm ürünlerin fiyatına yansıyor. Bu dönemde benzin ve motorin fiyatlarına zam yapmak en son çare olmalı" dedi.

Palandöken, akaryakıtın esnaf ve sanatkarın en önemli maliyet unsurları arasında yer aldığının altını çizerek, söz konusu ürüne yönelik zamların başta ulaştırma sektöründe hizmet eden nakliyeciler olmak üzere tüm esnaf ve sanatkar kesimi olumsuz etkilediğini belirtti.