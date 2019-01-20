Yabancı ortaklı şirket sayısı Suriyelilerle arttı

Türkiye'de son 5 yılda kurulan her 10 şirketten biri 'yabancı sermayeli' olarak ticaret siciline işlendi. Bu şirketlerin çoğu Suriye ortaklı oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, Türkiye'de son 5 yılda kurulan şirket sayısı 346 bin 270'e ulaştı. Aynı dönemde 63 bin 235 şirketin ise faaliyetini sonlandırdığı kayıtlara geçti.

Kurulan ve kapanan şirket sayıları karşılaştırıldığında, söz konusu dönemde kapanan her şirketin yerine yaklaşık 5 şirketin faaliyete başladığı istatistiklere yansıdı.

2014-2018 dönemine bakıldığında, kurulan şirketler arasında yabancı ortaklı olanların sayısında artış gerçekleşti. Özellikle Suriyeli girişimcilerle Türk vatandaşlarının ortak işe girmeleri dikkati çekti. Bu kapsamda, 2014'te 4 bin 736 yabancı ortaklı şirket iş başı yaparken, 2015'te rakam 4 bin 729 oldu. 2015'te kurulan yabancı ortaklı şirketlerin bin 599'unda Suriyelilerin de imzası yer aldı.

2016 yılında faaliyete geçen 4 bin 523 yabancı ortaklı şirketten bin 764'ünün, 2017'de de 6 bin 731 şirketten bin 202'sinin Suriye ortaklı olduğu kayıtlarda yer aldı.

Geçen yıl ise yabancı ortak sermayeli şirket sayısı bir önceki yıla göre ikiye katlanarak 13 bin 405'e yükseldi. Bunların 6 bin 867'si Türkiye, 1595'i Suriye, 1152'si Suudi Arabistan ortaklı şirketlerden oluştu. Son 5 yılda kurulan yabancı ortaklı şirket sayısı da 34 bin 124'e ulaştı. Böylece son 5 yılda kurulan her 10 şirketten biri yabancı sermaye desteğiyle iş başı yaptı.