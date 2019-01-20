Yabancı ortaklı şirket sayısı Suriyelilerle arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, Türkiye'de son 5 yılda kurulan şirket sayısı 346 bin 270'e ulaştı. Aynı dönemde 63 bin 235 şirketin ise faaliyetini sonlandırdığı kayıtlara geçti.
2014-2018 dönemine bakıldığında, kurulan şirketler arasında yabancı ortaklı olanların sayısında artış gerçekleşti. Özellikle Suriyeli girişimcilerle Türk vatandaşlarının ortak işe girmeleri dikkati çekti. Bu kapsamda, 2014'te 4 bin 736 yabancı ortaklı şirket iş başı yaparken, 2015'te rakam 4 bin 729 oldu. 2015'te kurulan yabancı ortaklı şirketlerin bin 599'unda Suriyelilerin de imzası yer aldı.
2016 yılında faaliyete geçen 4 bin 523 yabancı ortaklı şirketten bin 764'ünün, 2017'de de 6 bin 731 şirketten bin 202'sinin Suriye ortaklı olduğu kayıtlarda yer aldı.
Geçen yıl ise yabancı ortak sermayeli şirket sayısı bir önceki yıla göre ikiye katlanarak 13 bin 405'e yükseldi. Bunların 6 bin 867'si Türkiye, 1595'i Suriye, 1152'si Suudi Arabistan ortaklı şirketlerden oluştu. Son 5 yılda kurulan yabancı ortaklı şirket sayısı da 34 bin 124'e ulaştı. Böylece son 5 yılda kurulan her 10 şirketten biri yabancı sermaye desteğiyle iş başı yaptı.
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