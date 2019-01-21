MÜSİAD: İran'a ihracat tamamen durabilir

MÜSİAD Tahran Temsilcisi Fatih Çayabatmaz, İran'ın yerli üretimi olan malların ithalatını yasaklama kararının bu ülkeye ihracatı durma noktasına getirebileceğini söyledi. İran'a satılan malların başında tekstil, beyaz eşya, gıda, sağlık malzemeleri ve kozmetik ürünleri geliyor.

© REUTERS / Nazanin Tabatabaee Yazdi/TIMA İran, yerli üretimi olan malların ithalatını yasakladı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Tahran Temsilcisi Fatih Çayabatmaz, İran Meclisi'nde dün onaylanan yasa tasarısının, Türkiye'nin İran'a ihracatının önemli oranda zarar görmesine neden olacağını söyledi.

Çayabatmaz, "İran Meclisinin iç piyasanın ihtiyacını karşılayacak kadar ülkede üretimi olan benzer malların ithalatının yasaklanma kararı, Türkiye ile İran arasındaki ticari ilişkilere zarar verecek niteliktedir" dedi.

Bir süre önce ülkede üretimi yapılan ürünlere benzer yabancı ürünlerin; televizyon, radyo, gazete ve bilboard gibi her türlü yazılı, görsel ve basılı alanda reklamının yasaklandığını hatırlatan Çayabatmaz, "İran Meclisinin bu kararıyla ithalatın önü tamamen kesilmeye çalışılıyor" diye konuştu.

Türkiye'nin İran'a ihracatının daha çok tüketim malları üzerinden olduğunu ifade eden Çayabatmaz, "Tekstil, beyaz eşya, gıda, sağlık malzemeleri ve kozmetik ürünleri İran'a en çok sattığımız ürünlerdir. Bu ürünlerin benzerleri İran'da üretiliyor. İran Meclisinin aldığı kararla bu ülkeye ihracatımız neredeyse durma noktasına gelebilir" açıklamasını yaptı.

DAHA ÖNCE 61 ÜRÜN YASAKLANMIŞTI

Türkiye ile İran arasında 2015'te yürürlüğe giren Tercihli Ticaret Anlaşması'nın bu karardan etkilenmemesi gerektiğini belirten Çayabatmaz, 10 yıllık müzakereler sonucu iki ülkenin söz konusu anlaşma ile 200 civarında malda gümrük vergisi indirimine gittiğini hatırlattı.

İran'ın daha önce 1339 malın ithalatını yasakladığını, bunlardan 61'inin Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamındaki ürünler olduğunu anlatan Fatih Çayabatmaz, "Bu konuda müspet bir adım beklerken, İran Meclisinin aldığı son kararla bu ülkeye yapacağımız ihracatın daha da düşmesiyle karşı karşıya kaldık. Tercihli Ticaret Anlaşması yapmış ülkeler bir an önce kapsam dışı bırakılmalıdır" ifadelerini kullandı.