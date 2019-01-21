Dövizden etkilenen firmaya 60 gün süre: Başvuran devredecek

Döviz kurlarındaki hareketlilik kamuya iş yapan firmaları da zora sokunca çok kritik bir düzenlemeye gidildi. Dövizdeki yükselişten kaynaklı maliyetleri artan firmalara 60 günlük süre tanındı. Bu süre zarfında yazılı olarak başvuru yapan yükleniciler kazandıkları ihaleleri hiçbir cezai yaptırım olmadan feshedip devredebilecek.

Yeni Şafak'tan Kenan Biter'in haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı döviz kurlarındaki yükselişin etkilediği firmalar için harekete geçti. 31 Ağustos 2018 tarihinden önce 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna göre ihalesi yapılan sözleşmelerin, imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesinden ötürü feshedilip tasfiye ve devredilebilmesinin önü açıldı.

Söz konusu dönemlerde girdiği kamu ihalesini kazanan firmalar için 60 günlük süre bugün itibariyle başladı. Yükleniciler Kamu İhale Kurumu'na başvuru yapabilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından da incelenecek başvurular idarenin de onay vermesi halinde feshedilip tasfiye edilebilecek veya devredilecek.

DEVİRDEN VEYA FESİHTEN KAYNAKLANAN KISITLAMA VE YAPTIRIMLAR UYGULANMAYACAK

Bakanlığın özel bir durumdan kaynaklığı sunduğu istisna kapsamında devri planlanan işlerde ilk ihaledeki şartlar, devir tarihi itibarıyla aranacak olup devirden veya fesihten kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmayacak.

Ortak girişim grupları tarafından yürütülen sözleşmelerde ortaklar arasında devir veya hisse devirlerinde de ilk ihaledeki yeterlik şartları aranmayacak.

Düzenlemede, döviz kurlarındaki hareketlilikten kaynaklı sözleşmesini feshetmeyi veya devretmeyi planlayanların en çok merak ettikleri ihaleyi almak için yatırdıkları teminat bedellerine ilişkin de önemli bir detay yer aldı. Yüklenicilerin bu kapsamda yatırdıkları teminatlar kendilerine iade edilecek.

DAMGA VERGİSİ DE TALEP EDİLMEYECEK

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Sözleşmenin bu madde kapsamında feshedilerek tasfiye edilmesi veya devredilmesi durumunda yüklenici, fesih veya devir tarihine kadar gerçekleştirdiği imalatlar dışında idareden herhangi bir hak talebinde de bulunamayacak. Düzenleme kapsamında düzenlenecek fesihnamelerden ve devredilecek sözleşmelerden damga vergisi de talep edilmeyecek.

SÜRE UZATILABİLECEK

Piyasalardaki spekülatif hareketlerle 2018 Ağustos ayında ABD doları, Türk lirası karşısında bir ara 7.21 seviyesini görmüş, Euro ise 8.11'e kadar çıkmıştı.

Mart ayının sonuna kadar tanınan 60 günlük süre içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak başvurması ile başlayacak devir ve tasfiye sürecinde süre uzatımına ilişkin kısıtlama ve şartlara tabi olunmaksızın Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak idare söz konusu süreyi de uzatabilecek.