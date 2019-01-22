Kayıt
08:32 22 Ocak 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Taksi

    İstanbullu taksiciler, Careem ile anlaştı: 'Taksimetre bir günde 750-800 bin kez çalışıyor'

    © AA /
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 10

    4000 üyesi bulunan Birleşik Taksi Şoförleri Derneği (BTD) ile Körfez bölgesinin en büyük araç çağırma şirketi olan Careem ile işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında şoförlere bir dizi eğitim verecek olan Careem bu sayede Türkiye'deki taksi hizmetlerinin geliştirilmesini ve pazar payını hedefliyor.

    Habertürk'ten Alper Öcal'ın haberine göre, VIP taşımacılık hizmetiyle Türkiye pazarına giren ancak söz konusu hizmetin "yetkisiz yolcu taşımacılığı" kapsamına alınmasının ardından sonra, yola yasanın izin verdiği doğrultuda taksicilerle devam eden Dubai merkezli Careem, Birleşik Taksi Şoförleri Derneği (BTD) ile işbirliği anlaşması imzaladı.

    Uçan Taksi-Uber-NASA
    © AA /
    Avustralya'da 'uçan taksi' dönemi 5 yıl içinde başlayacak
    Anlaşma ile taksicilerin itibarının artırılması ve müşteri memnuniyetinin yükseltilmesi hedefleniyor. Careem Gelişen Pazarlar Direktörü İbrahim Manna, bu doğrultuda Türkiye'de bir operasyon merkezi kurulduğunu belirtti. İbrahim Manna, bir taksicinin Careem'e kayıt olabilmesi için başta sistem eğitimi olmak üzere önemli eğitim süreçlerinden ve testlerden geçmesi gerektiğini ifade ederek, uygulamaya üye olacakların öncelikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından "sabıkası temiz" şoförlere verilen Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi'ne sahip olmaları gerektiğini kaydetti.

    Manna, yüksek kalite garantisi sağlamak amacıyla çok sıkı kurallar getirdiklerini ayrıca kapsamlı güvenlik taramaları yaptıklarını söyledi. 15 ülke ve 120 şehirde 1 milyonun üzerinde taksi sürücüsüyle çalıştıklarını anlatan Manna, Türkiye'deki taksicilerle gelir paylaşımının nasıl yapıldığına dair soruları ticari bilgi olduğu gerekçesiyle yanıtsız bıraktı ancak Careem'in uluslararası düzeyde ulaştıkları tecrübeyi Türkiye'de kullanmaktan memnuniyet duyacağını ve burada kalıcı olarak pazarda hızla büyüyeceklerini söyledi.

    Peki Careem'in yanı sıra BiTaksi, İtaksi, Uber gibi oyuncuların da var olduğu İstanbul'daki taksicilik pazarının büyüklüğü ne? BTD Başkanı Hüseyin Duman'ın kendileri için çok önemli olduğunun altını çizdiği işbirliği toplantısındaki açıklamaları bu sorunun cevabına ışık tutuyor. 4000 civarındaki üyesiyle Birleşik Taksi Şoförleri Derneği'nin Türkiye'nin en faal şoförler derneği olduğu belirten Duman, İstanbul'daki taksi verilerine ilişkin şöyle konuştu:

    — İstanbul'daki taksiciler olarak günde 750 bin-800 bin arası taksimetreye basıyoruz. İstanbul'da 17 bin 395 taksi var. Bir taksimiz günlük ortalama 40-50 yolcu taşıyor.

    Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler
    © Fotoğraf : DHA
    Turhal Belediye Başkanı Bekler'den vatandaşlara makam aracıyla taksi hizmeti
    Bu veri, İstanbul'da taksiye binen bir kişinin ortalama 25 lira ücret ödediğini berlirten Careem Operasyon Müdürü Can Ayhan'ın açıklamasıyla hesaplandığında pazarın büyüklüğü de aşağı yukarı ortaya çıkıyor. Buna göre, İstanbul'daki taksicilerin günlük cirosu yaklaşık 19 milyon TL, dolayısıyla taksi pazarı yılda 7 milyar lirayı zorluyor. Araç başına günlük ciro ise brüt 1100 lira civarında olurken, bu hesaba göre aylık brüt ciro ise 30 bin liradan fazla.

    'TEKER BOŞA DÖNMEYECEK'

    Peki taksilerin gideri ne kadar? Motorin fiyatlarındaki son artışlarla birlikte taksi esnafının aylık yakıt gideri ortalama 5500 TL'ye yaklaştı. 1000 liralık bakım ve sigorta masrafının yanı sıra çalışan başına 720 liralık taksici sigortasıyla birlikte çift vardiya çalışan bir taksinin aylık net gideri 8 bin lirayı buluyor.

    Dolayısıyla plaka sahipleri ve şoförler arasında araç başına paylaşılan net ortalama gelir yaklaşık 20 — 25 bin TL. Amaçlarının taksicilerin tekerinin boşa dönmemesi olduğunu belirten BTD Başkanı Hüseyin Duman, taksicilerin Careem'i kullanırken başka uygulamalardan da yolcu alabileceğini belirtti.

    Taksi
    © AA /
    İstanbul'da taksi, dolmuş ve minibüs ücretlerine zam geliyor
    Duman, "Bu bir uygulama. Biz taksi şoförüyüz, bize kim iş veriyorsa onunla çalışabiliriz. Amaç taksicinin tekerinin boşa dönmemesi. Bundan sonra taksicinin tekeri boşa dönmeyecek. Yolcu bıraktıktan sonra durağa dönerken yolcu alabilecek" ifadelerini kullandı.

    Bu doğrultuda hizmet kalitelerini yükseltmeleri gerektiğini söyleyen Duman, Careem ile şirketin 35 milyonluk uluslararası müşteri portföyüne de erişebileceklerini vurgularken, yapılan anlaşma gereğince taksi şoförlerine müşteri iletişimi, ileri sürüş, ilk yardım, İstanbul tarihi ve önemli yerler, yabancı dil ve öfke kontrolü olmak üzere 6 farklı dalda eğitim verileceğini açıkladı.

    Etiketler:
    telefon, Taşımacılık hizmeti, taksi, Careem, Hüseyin Duman, İbrahim Manna, İstanbul, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Paris'te iç çamaşır defilesi
    Ünlü Fransız iç çamaşır markalarından Paris’te etkileyici defile
    Karikatür
    Almanya Ekonomi Bakanı: Kuzey Akımı-2, yanlış seçilen 'şamar oğlanı', engellenemeyecek
    İnfografik
    Trump'ın Ortadoğu politikası: 2 yılda neler yaşandı?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet