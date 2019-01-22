İstanbullu taksiciler, Careem ile anlaştı: 'Taksimetre bir günde 750-800 bin kez çalışıyor'

4000 üyesi bulunan Birleşik Taksi Şoförleri Derneği (BTD) ile Körfez bölgesinin en büyük araç çağırma şirketi olan Careem ile işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında şoförlere bir dizi eğitim verecek olan Careem bu sayede Türkiye'deki taksi hizmetlerinin geliştirilmesini ve pazar payını hedefliyor.

Habertürk'ten Alper Öcal'ın haberine göre, VIP taşımacılık hizmetiyle Türkiye pazarına giren ancak söz konusu hizmetin "yetkisiz yolcu taşımacılığı" kapsamına alınmasının ardından sonra, yola yasanın izin verdiği doğrultuda taksicilerle devam eden Dubai merkezli Careem, Birleşik Taksi Şoförleri Derneği (BTD) ile işbirliği anlaşması imzaladı.

Anlaşma ile taksicilerin itibarının artırılması ve müşteri memnuniyetinin yükseltilmesi hedefleniyor. Careem Gelişen Pazarlar Direktörü İbrahim Manna, bu doğrultuda Türkiye'de bir operasyon merkezi kurulduğunu belirtti. İbrahim Manna, bir taksicinin Careem'e kayıt olabilmesi için başta sistem eğitimi olmak üzere önemli eğitim süreçlerinden ve testlerden geçmesi gerektiğini ifade ederek, uygulamaya üye olacakların öncelikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından "sabıkası temiz" şoförlere verilen Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi'ne sahip olmaları gerektiğini kaydetti.

Manna, yüksek kalite garantisi sağlamak amacıyla çok sıkı kurallar getirdiklerini ayrıca kapsamlı güvenlik taramaları yaptıklarını söyledi. 15 ülke ve 120 şehirde 1 milyonun üzerinde taksi sürücüsüyle çalıştıklarını anlatan Manna, Türkiye'deki taksicilerle gelir paylaşımının nasıl yapıldığına dair soruları ticari bilgi olduğu gerekçesiyle yanıtsız bıraktı ancak Careem'in uluslararası düzeyde ulaştıkları tecrübeyi Türkiye'de kullanmaktan memnuniyet duyacağını ve burada kalıcı olarak pazarda hızla büyüyeceklerini söyledi.

Peki Careem'in yanı sıra BiTaksi, İtaksi, Uber gibi oyuncuların da var olduğu İstanbul'daki taksicilik pazarının büyüklüğü ne? BTD Başkanı Hüseyin Duman'ın kendileri için çok önemli olduğunun altını çizdiği işbirliği toplantısındaki açıklamaları bu sorunun cevabına ışık tutuyor. 4000 civarındaki üyesiyle Birleşik Taksi Şoförleri Derneği'nin Türkiye'nin en faal şoförler derneği olduğu belirten Duman, İstanbul'daki taksi verilerine ilişkin şöyle konuştu:

— İstanbul'daki taksiciler olarak günde 750 bin-800 bin arası taksimetreye basıyoruz. İstanbul'da 17 bin 395 taksi var. Bir taksimiz günlük ortalama 40-50 yolcu taşıyor.

© Fotoğraf : DHA Turhal Belediye Başkanı Bekler'den vatandaşlara makam aracıyla taksi hizmeti

Bu veri, İstanbul'da taksiye binen bir kişinin ortalama 25 lira ücret ödediğini berlirten Careem Operasyon Müdürü Can Ayhan'ın açıklamasıyla hesaplandığında pazarın büyüklüğü de aşağı yukarı ortaya çıkıyor. Buna göre, İstanbul'daki taksicilerin günlük cirosu yaklaşık 19 milyon TL, dolayısıyla taksi pazarı yılda 7 milyar lirayı zorluyor. Araç başına günlük ciro ise brüt 1100 lira civarında olurken, bu hesaba göre aylık brüt ciro ise 30 bin liradan fazla.

'TEKER BOŞA DÖNMEYECEK'

Peki taksilerin gideri ne kadar? Motorin fiyatlarındaki son artışlarla birlikte taksi esnafının aylık yakıt gideri ortalama 5500 TL'ye yaklaştı. 1000 liralık bakım ve sigorta masrafının yanı sıra çalışan başına 720 liralık taksici sigortasıyla birlikte çift vardiya çalışan bir taksinin aylık net gideri 8 bin lirayı buluyor.

Dolayısıyla plaka sahipleri ve şoförler arasında araç başına paylaşılan net ortalama gelir yaklaşık 20 — 25 bin TL. Amaçlarının taksicilerin tekerinin boşa dönmemesi olduğunu belirten BTD Başkanı Hüseyin Duman, taksicilerin Careem'i kullanırken başka uygulamalardan da yolcu alabileceğini belirtti.

Duman, "Bu bir uygulama. Biz taksi şoförüyüz, bize kim iş veriyorsa onunla çalışabiliriz. Amaç taksicinin tekerinin boşa dönmemesi. Bundan sonra taksicinin tekeri boşa dönmeyecek. Yolcu bıraktıktan sonra durağa dönerken yolcu alabilecek" ifadelerini kullandı.

Bu doğrultuda hizmet kalitelerini yükseltmeleri gerektiğini söyleyen Duman, Careem ile şirketin 35 milyonluk uluslararası müşteri portföyüne de erişebileceklerini vurgularken, yapılan anlaşma gereğince taksi şoförlerine müşteri iletişimi, ileri sürüş, ilk yardım, İstanbul tarihi ve önemli yerler, yabancı dil ve öfke kontrolü olmak üzere 6 farklı dalda eğitim verileceğini açıkladı.