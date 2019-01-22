Dolar/TL yukarı yönlü

Dün, dar bantta sakin seyir izleyen dolar/TL gün içinde 5.3560'a kadar yükselse de, yükseliş kalıcı olmadı ve kapanışta 5.32'lere geriledi.

Yeni güne yukarı yönde 5.34'ün üzerinde başlayan kur, sabah saatlerinde 5.3450'den işlem gördü. Aynı saatte euro/TL 6.0730 seviyesindeydi.

Dünya gazetesinin haberine göre, dolar endeksi ise dün 96.43 ile 2 haftanın zirvesine yakın seyretmesinin ardından bugün 96.39 ile yatay.

Bugün yurt içinde kritik bir veri akışı bulunmuyor. Yurt dışında ise Davos zirvesi takip edilecek.