İnşaat maliyeti yüzde 30 arttı

İnşaat maliyet endeksi, geçen yıl kasımda bir önceki aya göre yüzde 3.13 gerilerken, Kasım 2017'ye göre yüzde 29.95 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın kasım ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi Kasım 2018'de bir önceki aya göre yüzde 3.13 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,95 yükseldi.

Kasımda aylık bazda malzeme endeksinde yüzde 4.28 düşüş, işçilik endeksinde yüzde 0.04 artış görüldü. Bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 35.47, işçilik endeksi yüzde 17.42 yükseldi.

Bina inşaatı maliyet endeksinde Kasım 2018'de bir önceki aya göre yüzde 2,73 düşüş, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,21 artış yaşandı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3.79 gerilerken, işçilik endeksi yüzde 0.10 artış kaydetti. Yıllık bazda bakıldığında ise malzeme endeksi Kasım 2018 itibarıyla yüzde 35.99, işçilik endeksi yüzde 17.52 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, Kasım 2018'de bir önceki aya göre yüzde 4.42 azaldı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29.11 arttı. Kasımda, bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5.81, işçilik endeksi yüzde 0.13 düştü. Bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 33.82, işçilik endeksi yüzde 17.08 yükseldi.