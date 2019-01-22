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12:04 22 Ocak 2019
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    22-25 Ocak 2019 arasında 'Küreselleşme 4.0: Dördüncü Sanayi Devrimi Çağında Küresel Yapıyı Şekillendirmek' teması ile düzenlenen Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu için olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

    Trump'sız Davos, küresel belirsizliklerin gölgesinde başlıyor

    © REUTERS / Arnd Wiegmann
    Ekonomi
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    Bugün Davos'ta başlayan Dünya Ekonomik Forumu'na federal hükümeti kapatan Trump, Brexit batağına saplanan May ve Sarı Yelekler'le başa çıkamayan Macron katılmıyor. Üstüne ABD-Çin husumeti sürerken IMF Davos'tan küresel belirsizlik uyarısı yaptı. Lagarde "Riskler artıyor" dedi.

    İsviçre'nin kayak merkezlerinden Davos kasabasında bugün başlayan ve 25 Ocak'a dek devam edecek olan Dünya Ekonomik Forumu, bu yıl 'Küreselleşme 4.0: Dördüncü Sanayi Devrimi Çağında Küresel Yapıyı Şekillendirmek' teması çevresinde dönecek.

    Ama bu kez Davos, ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi ağır toplardan yoksun geçecek. 'Yaramazlıklarıyla' küresel kaosu şiddetlendiren Trump, ABD Kongresi ile Meksika Duvarı finansmanı kavgasına tutuşup bütçeyi kilitleyerek federal hükümetin kapanmasına yol açtığı için Davos'a gitmedi.

    May, Avrupa Birliği ile vardığı Brexit anlaşmasını kamuoyuna kabul ettiremeyip parlamentonda da ret oyu alarak 'bir zamanların üzerinde güneş batmayan impratorluğunu' büyük bir krize sürüklediği için adasını terk edemedi.

    Macron ise neoliberal politikalarına yönelik tepkinin akaryakıt zamları karşısında Sarı Yelekler hareketini yaratması ve sistem protestosuna dönüşmesi karşısında Fransa'dan çıkamadı.

    Bu gelişmelere koşut, IMF, Davos'a giderken ABD ile Çin arasındaki husumet, Trump'ın tetiklediği ticaret savaşları ve Brexit gibi konuların küresel belirsizlikler yarattığı uyarısında bulundu.

    G7 ülkeleri arasında sadece Almanya Başbakanı Angela Merkel, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ülkelerini liderler seviyesinde temsil edecek.

    Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, ABD ile Çin arasındaki husumet ve Brexit gibi meselelerin ışığında küresel büyüme tahminlerini aşağıya çekmek zorunda kaldıklarını belirtti.

    Davos'ta forum öncesi basın mensuplarına konuşan Lagarde "Uzun lafın kısası iki yıllık sağlam bir genişleme sonrası dünya ekonomisi beklediğimizden yavaş büyüyor ve riskler artıyor" diyerek ekledi:

    "Küresel bir resesyon kapıda mı? Hayır. Ama küresel büyümede daha sert bir düşüş riski şüphesiz yükseldi."

    IMF, 2019 yılı için küresel büyüme tahminlerini yüzde 3.7'den 3.5'e düşürmüştü; 2020 tahminlerini yüzde 3.6'ya çekmişti.

    IMF Baş Ekonomisti Gita Gopinath da Brexit'i işaret ederek "Liderlerin bu belirsizliği derhal çözmesi bir zorunluluk" diye konuştu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile 2009 yılında yaşadığı 'One Minute' krizinden beri Davos'a katılmıyor. Bu yıl Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın temsil etmeleri bekleniyor.

    ABD'yi de Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun temsil etmesi bekleniyor. ABD heyetinin gündeminde Dünya Ticaret Örgütü, IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşların yenilenmesi konularının olacağı belirtiliyor.

    Zirvedeki 300'ü aşkın oturuma dünyanın dört köşesinden 3 binden fazla işinsanı, ülke lideri ve sivil kuruluş temsilcisinin katılması bekleniyor. Kürsel ısınmanın yarattığı iklim değişikliği tehdidi de zirvenin gündeminde.

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