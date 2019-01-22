Ünlü giyim markası Collezione konkordato istedi

Türkiye'nin önde gelen giyim devi Collezione konkordato istedi.
Akyiğit Mağazacılık A.Ş adına Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvuran şirket, konkordato talep etti. Şirkete üç ay süre ile geçici mühlet verildi.
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Sözcü'den Derin Gökçe'nin haberine göre, mahkeme SMM Haluk Uslu, Burak Huysal, Ali Fatih Uysal'ı geçici komiser heyeti olarak atadı.
Collezione, ilk mağazasını 1987'de Bakırköy'de açmıştı. Şirketin Türkiye ve dünyada toplam 120 mağazası bulunuyor.
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