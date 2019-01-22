Rusya dış borcunu son 10 yılın en düşük seviyesine indirdi

Rusya Merkez Bankası raporuna göre tüm kurumsal sektörün borcu düşmüş olsa da, şirketler ve hane halkı gibi diğer grupların borcu 32.3 milyon dolar düşerek dış borcun azalmasına en büyük katkıyı sağladı.
BREAKING: #Russia external debt (453 $bn) lower than Russia FX reserves (472 $bn) for the first time since 2010Q3. External debt fell ~18 #bn in 2018Q4 @GTCost @27khv pic.twitter.com/cY1oQvYRM0— Dean Fantazzini (@DeanFantazzini) January 21, 2019
Rusya ekonomisinin dış borcu da 2014'ten bu yana düşüşte. Bunda Batı'nın Rus şirketlere borç sınırlaması getiren yaptırımlarının etkisi olduğu belirtiliyor. Ayrıca yabancıların Rus devlet borcundaki etkisi de azalıyor.
Dış borç kapsamında federal hükümet ve Merkez Bankası'nın borcu 56 milyon dolar olarak hesaplanırken; geri kalan 398 milyon dolarlık borcun ticari bankalar, şirketler ve hane halkına ait olduğu görüldü. Merkez Bankası'nın 1 Ekim 2018 raporuna göre, Rusya'nın dış borcunun çeyreğinden fazlası ‘ruble' cinsinden. Dış borcun yüzde 53'ü ise özel sektöre ait.
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