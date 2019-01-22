Rusya dış borcunu son 10 yılın en düşük seviyesine indirdi

Rusya'nın kamu ve özel sektördeki dış borcu 2018'de 64.4 milyon dolar gerileyerek 453.7 milyon dolar oldu. Bu, son 10 yılın en düşük rakamı.

© AP Photo / Sergei Chirikov Rusya ve Venezüella borç yapılandırma anlaşması imzaladı

Rusya Merkez Bankası'nın 1 Ocak'ta yayınladığı rapora göre devlet kurumları, Merkez Bankası, ticaret bankaları, şirketleri kapsayan Rusya dış borcu; 64.4 milyon dolar, yani yüzde 12.4 oranla azalarak 453.75 milyona geriledi. Yılın dördüncü çeyreğinde ise dış borç, yüzde 3.5 oranla 16.5 milyon dolar düşüş gösterdi.

Rusya Merkez Bankası raporuna göre tüm kurumsal sektörün borcu düşmüş olsa da, şirketler ve hane halkı gibi diğer grupların borcu 32.3 milyon dolar düşerek dış borcun azalmasına en büyük katkıyı sağladı.

© Sputnik / Sergey Guneev ABD'nin yeni yaptırım kararı sonrası Rusya'dan ekonomi açıklaması

​Merkez Bankası'nın verilerine göre toplam dış borç, 1 Nisan 2009'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. 2014 yılının ortalarında ise dış borç, 733 milyon dolarla zirve yapmıştı.

Rusya ekonomisinin dış borcu da 2014'ten bu yana düşüşte. Bunda Batı'nın Rus şirketlere borç sınırlaması getiren yaptırımlarının etkisi olduğu belirtiliyor. Ayrıca yabancıların Rus devlet borcundaki etkisi de azalıyor.

Dış borç kapsamında federal hükümet ve Merkez Bankası'nın borcu 56 milyon dolar olarak hesaplanırken; geri kalan 398 milyon dolarlık borcun ticari bankalar, şirketler ve hane halkına ait olduğu görüldü. Merkez Bankası'nın 1 Ekim 2018 raporuna göre, Rusya'nın dış borcunun çeyreğinden fazlası ‘ruble' cinsinden. Dış borcun yüzde 53'ü ise özel sektöre ait.