Borsa 100 bin puanı aştı

POZİTİF AYRIŞTI
Dün diğer pay piyasalarından pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da, yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 1,76 değer kazancıyla 99.677,11 puandan tamamlamıştı.
BIST 100 Endeksi 100 bin puanı aştı. Endeks 1 Ekim 2018'den beri ilk kez 100 bin puanın üzerini gördü.
POZİTİF AYRIŞTI
Dün diğer pay piyasalarından pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da, yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 1,76 değer kazancıyla 99.677,11 puandan tamamlamıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)