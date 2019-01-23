Malezyalı milyarderlerden Türkiye'deki Suriyeliler için yatırım hamlesi

Malezya'nın en zengin iki işadamı Vincent Tan ve Lim Wee Chai Türkiye'deki Suriyeli göçmenlere destek olmak için yatırım kararı aldı.

© AA / Şanlıurfa Valiliği Vali imzayı attı: Suriyeli iş adamları Şanlıurfa'da fabrika kuracak

Malezyalı iki milyarder Vincent Tan ve Lim Wee Chai, 27 kişilik bir heyetle Türkiye'ye geldi. İkili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Dünya gazetesinden Kerim Ülker’in haberine göre Malezyalı işadamları, hem sosyal anlamda hem de iş imkanı yaratacak projeler sundu. İşadamlarının "Türkiye'de bir fabrika kurmayı planlıyoruz. Burada 500 ila 1000 arasında iş yaratma peşindeyiz. Suriyeli mülteciler ve Türk vatandaşlarını istihdam edeceğiz" açıklaması dikkat çekti.

Öte yandan, İngiliz Premier Lig takımlarından Cardiff ve Bosna Hersek'teki Sarajevo kulüplerinin sahibi olan Tan'a yöneltilen "Türkiye'de bir futbol takımını alma fikri var mı?" sorusuna "İnşallah" yanıtını verdi.