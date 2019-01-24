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07:16 24 Ocak 2019
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    Yeni doğan bebek

    Bebek mamasında fiyatlar yüzde 20 arttı: Euro kurunu hala 7.15-7.30'dan hesaplıyorlar

    © Fotoğraf : DHA
    Ekonomi
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    Türkiye’deki bebek maması pazarında önemli paya sahip iki marka, fiyatlarını yüzde 20 oranında artırdı. Euro kurunu 7.15-7.30 liradan hesaplayarak bütün ürünlerine zam yapan Aptamil ve Bebelac, euro 6 liraya indiği halde yüksek fiyatlarla satış yapıyor.

    Yeni Şafak'tan Burak Karaca'nın haberine göre,Türkiye'deki bebek maması pazarında önemli paya sahip iki markanın spekülatif döviz kurları üzerinden belirledikleri zamlı fiyatları değiştirmemesi tepki çekiyor. Ürün fiyatlarında Şubat 2018'de yüzde 22-26 oranlarında artış yapan Aptamil ve Bebelac, Temmuz 2018'de yüzde 8-9'luk bir zam daha yapmıştı.

    Çiftçi
    © Flickr / Arşiv
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    Eylül ayındaki spekülatif kur hareketleri üzerine yılın üçüncü zammını yansıtan iki firma, euro kurunu 7,15 — 7,30 liradan hesaplayarak bütün ürünlerine ortalama yüzde 23 ve 26 gibi oranlarda fiyat artışı yaptı. Euro 6 lira civarına indiği halde iki firmanın yüksek fiyatlarla satış yapmayı sürdürmesi, ‘kur fırsatçılığı' olarak nitelendiriliyor. Çocuklu aileler için temel gıda maddelerinin başında gelen bebek mamalarının geçen yıl yaptığı zamların ortalaması yüzde 70 oldu.

    BAHANESİ İTHALAT

    Danone Nutricia çatısı altında bulunan Bebelac ve Aptamil; Türkiye pazarının önemli bir bölümünü elinde bulunduruyor. Bahsi geçen markalar, geçen yıl döviz kurlarının yükselmesiyle beraber fiyatlarında artış uygulamıştı. Aptamil ürünlerinin fiyatlarında yüzde 67,4 artış yapılırken, Bebelac ürünlerde ise zam oranı yüzde 74,1'i bulmuştu. Bebek beslenme ürünlerinin ithal olmasını gerekçe göstererek yapılan zamlarla belirlenen fiyatlar, kurlar aşağı indiği halde devam ediyor. Euro kurunu 7,15 — 7,30 liradan hesaplayarak bütün ürünlerinde fiyatları artıran firmalar, euro 6 lira civarına indiği halde yüksek fiyatlarla satış yapmayı sürdürüyor. Fiyatlardaki yüzde 20'lik şişkinlik, tüketicinin sırtında kaldı.

    KUR MALİYETİ YÜZDE 20 DÜŞTÜ, ETİKET AYNI

    Yeni doğan bebek
    © Fotoğraf : DHA
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    Hiçbir şekilde fiyat indirimi adına adım atmayan bu markalar, kurdaki belli oranda yaşanan dengelenmeyi umursamıyor. Sattığı ürünün vatandaş için önemini bilen firmalar, adeta bundan faydalanma yarışı içine giriyorlar. Döviz kurunun alevlendiği günlerde 109,90 liradan satılan Aptamil marka 900 gramlık devam sütü, şimdilerde 105 lira ile 109 liradan satılıyor. Yaklaşık yüzde 20 düşen maliyetlerine rağmen markaların etiketleri değiştirmemesi de fırsattan istifade etmekten başka bir şey değil.

    ZAM GEREKÇESİ ORTADAN KALKTI

    Geçen yıl Eylül ayındaki zamlar üzerine kamuoyundan yükselen tepkiler üzerine Danone Nutricia çatısı altında bulunan Bebelac ve Aptamil firmalarının Türkiye temsilciliği; satışını yaptıkları ürünlerin yurt dışından Euro ile ithal ettiklerini ve fiyatlarının yüzde 90'ının ham ürün maliyetinden oluştuğunu gerekçe göstermişti.

    31 Aralık 2017'de 4,52 olan Euro/TL seviyesinin Eylül 2018'de 7,35'e çıktığını ve kurdaki bir yıllık değişimin Eylül 2018 itibariyle yüzde 70,90 olduğunu vurgulayan firma yetkilisi, kurların yükselmesinden dolayı zorunlu olarak zam yaptıklarını ifade etmişti. Firmanın zam gerekçesi kısmın ortadan kaldığı halde, ürün fiyatlarının değişmemeşi dikkat çekiyor.

    Etiketler:
    bebek bezi, Bebek maması, zam, para, dolar, euro, TL, Danone Nutricia, Bebelac, Aptamil, Burak Karaca, Türkiye
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