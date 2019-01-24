Bebek mamasında fiyatlar yüzde 20 arttı: Euro kurunu hala 7.15-7.30'dan hesaplıyorlar

Yeni Şafak'tan Burak Karaca'nın haberine göre,Türkiye'deki bebek maması pazarında önemli paya sahip iki markanın spekülatif döviz kurları üzerinden belirledikleri zamlı fiyatları değiştirmemesi tepki çekiyor. Ürün fiyatlarında Şubat 2018'de yüzde 22-26 oranlarında artış yapan Aptamil ve Bebelac, Temmuz 2018'de yüzde 8-9'luk bir zam daha yapmıştı.
BAHANESİ İTHALAT
Danone Nutricia çatısı altında bulunan Bebelac ve Aptamil; Türkiye pazarının önemli bir bölümünü elinde bulunduruyor. Bahsi geçen markalar, geçen yıl döviz kurlarının yükselmesiyle beraber fiyatlarında artış uygulamıştı. Aptamil ürünlerinin fiyatlarında yüzde 67,4 artış yapılırken, Bebelac ürünlerde ise zam oranı yüzde 74,1'i bulmuştu. Bebek beslenme ürünlerinin ithal olmasını gerekçe göstererek yapılan zamlarla belirlenen fiyatlar, kurlar aşağı indiği halde devam ediyor. Euro kurunu 7,15 — 7,30 liradan hesaplayarak bütün ürünlerinde fiyatları artıran firmalar, euro 6 lira civarına indiği halde yüksek fiyatlarla satış yapmayı sürdürüyor. Fiyatlardaki yüzde 20'lik şişkinlik, tüketicinin sırtında kaldı.
KUR MALİYETİ YÜZDE 20 DÜŞTÜ, ETİKET AYNI
ZAM GEREKÇESİ ORTADAN KALKTI
Geçen yıl Eylül ayındaki zamlar üzerine kamuoyundan yükselen tepkiler üzerine Danone Nutricia çatısı altında bulunan Bebelac ve Aptamil firmalarının Türkiye temsilciliği; satışını yaptıkları ürünlerin yurt dışından Euro ile ithal ettiklerini ve fiyatlarının yüzde 90'ının ham ürün maliyetinden oluştuğunu gerekçe göstermişti.
31 Aralık 2017'de 4,52 olan Euro/TL seviyesinin Eylül 2018'de 7,35'e çıktığını ve kurdaki bir yıllık değişimin Eylül 2018 itibariyle yüzde 70,90 olduğunu vurgulayan firma yetkilisi, kurların yükselmesinden dolayı zorunlu olarak zam yaptıklarını ifade etmişti. Firmanın zam gerekçesi kısmın ortadan kaldığı halde, ürün fiyatlarının değişmemeşi dikkat çekiyor.
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