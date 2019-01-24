Kanun gecikti, 2.5 milyarlık mektup yandı

Kamu müteahhitlerini rahatlatacak, iş bırakıldığında ceza ödenmemesini sağlayacak veya fazladan ödenek ile işin bitirileceği tasfiye kararnamesinin gecikmesiyle teminat mektupları geçersiz kaldı. Kur yükselişi nedeniyle oluşan fiyat farkları kamu müteahhitlerini zor duruma düşürdü. Zararın 2.5 milyar lirayı bulduğu belirtiliyor.

2018 yılı eylül ayında müteahhitler başta olmak üzere devletle iş yapan tüm iş insanlarını ekonomik olarak zor durumdan kurtaracak tasfiye kararnamesi konuşulmaya başlanmıştı. Düzenleme sayesinde, iş insanları ya fazladan para almayı kabul edip işi bitireceklerdi ya da hiçbir ceza ödemeden işi bırakacaklardı. Ancak kararname ocak ayında yürürlüğe girdiği için birçok müteahhidin bankadaki teminat mektuplarını zora soktu.

© REUTERS / Murad Sezer İMKON: 100 bin müteahhit batabilir

Dünya gazetesinden Leyla İlhan'ın haberine göre; müteahhitlerin uzun zamandan beri beklediği ancak 18 Ocak'ta yayınlanarak yürürlüğe giren Tasfiye Kararnamesi, teminat mektuplarını kurtaramadı.

Aralık ayında çıkması beklenen ve sektör tarafından umutla beklenen kararnamedeki gecikme 1000'den fazla müteahhidin bankalara verdiği teminat mektuplarını yaktı. Sektörün önde gelen isimleri zararın 2.5 milyar lirayı bulduğunu tahmin ediyorlar.

Mağduriyetin özellikle belediyelerin süre uzatımına gitmemesi ve yeni ihalelere girmelerinin engellenmesinden kaynaklandığı da anlatılıyor. Müteahhitler, gecikmeden dolayı, yanan teminat mektuplarının iadesini ve yeni ihalelere girme konusundaki yasağın kaldırılmasını talep ediyor.