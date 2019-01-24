Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bütçe disiplini, enflasyonla mücadele ve cari açığı azaltma konusunda hassas olduklarını vurguladı. Albayrak, "Türkiye, Hazine yönetiminde aktif ve agresif olacak" ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Davos'ta Bloomberg HT'nin sorularını yanıtladı.

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Kaliteli büyümeye odaklandıklarını belirten Albayrak, "Şu ana kadar stratejimiz iyi gitti. Verdiğimiz sözleri gerçekleştirdik. 2019 bizim için çok iyi bir yıl olacak gibi görünüyor. Yavaşlama göreceğiz ama resesyon olmayacak. Şu an olmamız gereken yoldayız" diye konuştu.

Albayrak bütçe disiplini, enflasyonla mücadele ve cari açığı azaltma konusunda hassas olduklarını bildirdi.

Mali ve para politikası uyumunun son yılların en iyi seviyesinde olduğunu vurgulayan Albayrak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bağımsızlığına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

— Herkes kendi işini yapıyor. Enflasyonla hem para politikasında, hem mali tarafta mücadele etmeye çalışıyoruz. Merkez Bankası işini bağımsız şekilde yapıyor, yapmaya da devam edecekler.

'KALİTELİ BÜYÜMEYE ODAKLANDIK'

İlk çeyreğin Türkiye için beklenenden iyi başladığını belirten Albayrak kaliteli büyümeye odaklandıklarını ifade etti. Albayrak, "Türkiye çok dinamik bir ülke, iyi bir dönemdeyiz, küresel ticaret ortamında rekabetçi fırsatlara odaklanıyoruz" yorumunu yaptı.