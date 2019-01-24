Konkordato talebi reddedilen Pamukkale resmen iflas etti

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Pamukkale AŞ'nin konkordato talebini reddederek şirketin iflasını kararlaştırdı.
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Şirketin mali durumuna ilişkin raporları inceleyen mahkeme heyeti, firmanın ticari faaliyetlerini sürdürmesine imkan olmadığına hükmederek konkordato talebini reddetti ve iflas kararı verdi.
İzmir merkezli firma 27 Ekim'de konkordato talebiyle mahkemeye başvurmuştu. Pamukkale'nin bağlı markaları ile birlikte 600 otobüsü bulunuyordu.
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