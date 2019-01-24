Moskova Borsası CEO’su: Amerikan dolarını bırakın, Rus altınına yatırım yapın

Ayrıca Afanasiyev, ‘aşırı muhafazakar yatırımcıların satın aldıkları dolarları yastık altında sakladıklarını' fakat bunun ‘güvenli bir yol olmadığını' da ekledi.
Moskova Borsası yetkilisi, Rusların yatırımlarını arttırarak ‘şaşılacak derecede rasyonel bir tutumla' hareket ettiklerini ifade etti.
Ancak Moskova Borsası CEO'su Afanasiyev'in fikrine karşı çıkanlar da mevcut. Zira bu kesim, Amerikan doları yerine değerli madenleri kullanmanın ‘en hafif tabiriyle uygunsuz' olacağını düşünüyor.
'ALTIN DOLAR KADAR AKIŞKAN BİR BİRİM DEĞİL'
Rusya merkezli Refah Sermayesi Yönetimi Kurumu'nun maden ve madencilik yöneticisi Nikolay Sosnovski yaptığı bir açıklamada, "Altın dolar kadar akışkan bir birim değil. Altına yatırım yapmanın bireyler adına uygun bir davranış olmadığı tecrübeyle sabit" dedi.
Rusya, geçtiğimiz hafta Çin'i geride bırakarak en büyük altın rezervine sahip olan beşinci ülke olmuştu. Rusya Merkez Bankası'nın, 2018'in ocak-kasım döneminde satın aldığı altınlarla birlikte ülkenin rezervleri yaklaşık 2.125 tona yükselmiş durumda.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)