Moskova Borsası CEO’su: Amerikan dolarını bırakın, Rus altınına yatırım yapın

© REUTERS / Umit Bektas Rusya, büyük altın rezervlerini nerede tutuyor?

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da konuşan CEO Afanasiyev, "Amerikan dolarına bir alternatif sunalım: kendi üretimimiz olan Rus yatırım altını" dedi.

Ayrıca Afanasiyev, ‘aşırı muhafazakar yatırımcıların satın aldıkları dolarları yastık altında sakladıklarını' fakat bunun ‘güvenli bir yol olmadığını' da ekledi.

Moskova Borsası yetkilisi, Rusların yatırımlarını arttırarak ‘şaşılacak derecede rasyonel bir tutumla' hareket ettiklerini ifade etti.

© REUTERS / Umit Bektas Rusya altın alımlarını neden artırdı?

Rusya, dünyanın en büyük üçüncü altın üreticisi. 2017 yılında da altın üretimini yüzde 6'nın üzerinde artırdı. Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre Rusya, 2018 yılının Ocak-Ekim döneminde yaklaşık 265 ton altın üretti.

Ancak Moskova Borsası CEO'su Afanasiyev'in fikrine karşı çıkanlar da mevcut. Zira bu kesim, Amerikan doları yerine değerli madenleri kullanmanın ‘en hafif tabiriyle uygunsuz' olacağını düşünüyor.

'ALTIN DOLAR KADAR AKIŞKAN BİR BİRİM DEĞİL'

Rusya merkezli Refah Sermayesi Yönetimi Kurumu'nun maden ve madencilik yöneticisi Nikolay Sosnovski yaptığı bir açıklamada, "Altın dolar kadar akışkan bir birim değil. Altına yatırım yapmanın bireyler adına uygun bir davranış olmadığı tecrübeyle sabit" dedi.

© REUTERS / Thomas White Elveda yeşil: Avrupa, doları reddediyor

Rusya'nın değerli madenler üzerinden yatırım yapmayı kaldırabilecek ‘olağan' bir ekonomik yapısı olmadığını vurgulayan Sosnovski, maden hesapları ve altın üzerinde katma değer vergisi uygulamaları için şartların elverişsiz olduğunu ifade etti.

Rusya, geçtiğimiz hafta Çin'i geride bırakarak en büyük altın rezervine sahip olan beşinci ülke olmuştu. Rusya Merkez Bankası'nın, 2018'in ocak-kasım döneminde satın aldığı altınlarla birlikte ülkenin rezervleri yaklaşık 2.125 tona yükselmiş durumda.