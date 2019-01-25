İş dünyası, Erdoğan'a taleplerini iletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yedi bakanla birlikte katıldığı Türkiye Ekonomi Şurası toplantısında, iş dünyası 20 ayrı talepte bulundu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) organizasyonuyla 81 ilden Ankara'ya gelen iş adamlarının dile getirdiği talepler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a birinci ağızdan iletildi. Türkiye Ekonomi Şurası'nın kapalı bölümünde TOBB Konsey Başkanları ve Türkiye'nin 7 bölgesi adına konuşan temsilciler, yaptıkları sunumlarla sıkıntılarını dile getirdi.
Tarım ve hayvancılık sektöründe girdi maliyetlerindeki yüksek artıştan dert yanan iş adamlarının; tarım ve ticarette kullanılan elektrikten alınan yüzde 2'lik TRT payının kaldırılması yönündeki talebi de dikkat çekti. Kamu kurumlarının özel sektörle haksız rekabete girmemesini isteyen iş dünyası temsilcileri; kamu yapım ihaleleri, Devlet Malzeme Ofisi ve İller Bankası uygulamaları başta olmak üzere tüm kesimlerde yerli malı kullanımının özendirilmesi gerektiğine de dikkat çekildi.
ERDOĞAN İSTİHDAM TAAHHÜDÜ İSTEDİ
Yeni Şafak'ın ulaştığı bilgilere göre; 3,5 saat süren Türkiye Ekonomi Şurası'nda iş dünyasının talepleri şu 20 maddede özetlendi:
- Banka faizleri çok yüksek, krediye ulaşmada sorun yaşanıyor.
- Özel sektörün kamudan alacaklarının belirli bir takvim içinde nakden ödeme planına bağlanması, nakden ödenemeyen kısım için devlet tahvili, alacak temliki, kredi garantisi sağlanması
- Birikmiş KDV alacakları için alacak tutarı kadar orta vadeli devlet tahvili ile ödeme yapılması
- Geçici vergi uygulamasının kaldırılması
- Kamuya taahhüdü devam eden şirketler için fiyat farkı kararnamesinin çıkarılması
- İlave 100 milyar liralık Hazine destekli kredi kefalet limiti sağlanması
- Eximbank'ın yeni iş modelleri geliştirebilen, sermayesi güçlü, firmalarımızı kur risklerine karşı koruyacak enstrümanları etkin bir şekilde kullanabilen yeniden yapılanmaya tabi tutulması
- Teminat mektubu komisyon ve masraflarının %1 ile sınırlandırılması
- 2019'un ilk 6 aylık dönemi için SGK prim ödemelerinin bir yıl ertelenmesi
- Yerli makine ve teçhizat yatırımlarında hem krediyle, hem de leasingle alımlarda %50 faiz desteği sağlanması
- Sanayinin ve ticaretin kullandığı doğalgaz ve elektrikte uygulanan %18 tutarındaki KDV'nin %1'e indirilmesi
- Yatırım teşvik sisteminin ilçe bazlı revize edilmesi
- Ticari uyuşmazlıklarda Oda-Borsa üyesi tacir ve sanayicilerin arabulucu olabilmesinin sağlanması
- Yatırım teşviklerinin revize edilmesi. İlçe bazında teşvik istendi.
- Tarım ve hayvancılık sektöründe girdi maliyetlerinde artış çok yüksek…
- Marinaların kira bedellerinin emlak vergisi değeri yerine marinanın sahip olduğu bağlama kapasitesi baz alınarak belirlenmesi
- Tarım ve ticarette kullanılan elektrikten alınan yüzde 2 TRT payının kaldırılması
- Kamu yapım ihaleleri, DMO ve İller Bankası uygulamaları başta olmak üzere tüm kesimlerde yerli malı kullanımının özendirilmesi
- Kamu kurumlarının özel sektör ile haksız rekabete girmesi
- Tarımsal sanayi ve hayvan çiftliklerinin kullandığı elektriğin sanayi tarifesine alınması
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)