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07:48 25 Ocak 2019
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleler'de yapılan 'TOBB 72. Genel Kurul Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni'ne katılarak bir konuşma yaptı.

    İş dünyası, Erdoğan'a taleplerini iletti

    © AA / Murat Çetinmühürdar
    Ekonomi
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    TOBB organizasyonuyla 81 ilden Ankara’ya gelen iş dünyası temsilcileri, taleplerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a birinci ağızdan iletti.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yedi bakanla birlikte katıldığı Türkiye Ekonomi Şurası toplantısında, iş dünyası 20 ayrı talepte bulundu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) organizasyonuyla 81 ilden Ankara'ya gelen iş adamlarının dile getirdiği talepler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a birinci ağızdan iletildi. Türkiye Ekonomi Şurası'nın kapalı bölümünde TOBB Konsey Başkanları ve Türkiye'nin 7 bölgesi adına konuşan temsilciler, yaptıkları sunumlarla sıkıntılarını dile getirdi.

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    İş dünyasının dile getirdiği sorunlar listesinin bir numarasında faizlerin yüksek oluşu ve krediye ulaşmada yaşanan zorluklar var. Özel sektörün kamudan alması gereken KDV alacakları, ilave 100 milyar liralık Hazine destekli kredi kefalet limiti sağlanması ve bankaların teminat mektuplarından yüksek komisyon alması dikkat çeken diğer talepler oldu. İş dünyasına sağlanan teşvik ve desteklerin devamı için de iş dünyasının değişik istekleri bulunuyor.
    Tarım ve hayvancılık sektöründe girdi maliyetlerindeki yüksek artıştan dert yanan iş adamlarının; tarım ve ticarette kullanılan elektrikten alınan yüzde 2'lik TRT payının kaldırılması yönündeki talebi de dikkat çekti. Kamu kurumlarının özel sektörle haksız rekabete girmemesini isteyen iş dünyası temsilcileri; kamu yapım ihaleleri, Devlet Malzeme Ofisi ve İller Bankası uygulamaları başta olmak üzere tüm kesimlerde yerli malı kullanımının özendirilmesi gerektiğine de dikkat çekildi.

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    Türkiye Ekonomi Şurası toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; Yardımcısı Fuat Oktay ile yedi bakan eşlik etti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan; iş adamlarının toplantıda dile getirdiği sorunları ve talepleri not etti. Toplantının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da iş adamlarından il bazında istihdam taahhüdü istedi ve "Artı istihdam sizden, destek bizden" mesajı verdi.

    Yeni Şafak'ın ulaştığı bilgilere göre; 3,5 saat süren Türkiye Ekonomi Şurası'nda iş dünyasının talepleri şu 20 maddede özetlendi:

     

    • Banka faizleri çok yüksek, krediye ulaşmada sorun yaşanıyor.
    • Özel sektörün kamudan alacaklarının belirli bir takvim içinde nakden ödeme planına bağlanması, nakden ödenemeyen kısım için devlet tahvili, alacak temliki, kredi garantisi sağlanması
    • Birikmiş KDV alacakları için alacak tutarı kadar orta vadeli devlet tahvili ile ödeme yapılması
    • Geçici vergi uygulamasının kaldırılması
    • Kamuya taahhüdü devam eden şirketler için fiyat farkı kararnamesinin çıkarılması
    • İlave 100 milyar liralık Hazine destekli kredi kefalet limiti sağlanması
    • Eximbank'ın yeni iş modelleri geliştirebilen, sermayesi güçlü, firmalarımızı kur risklerine karşı koruyacak enstrümanları etkin bir şekilde kullanabilen yeniden yapılanmaya tabi tutulması
    • Teminat mektubu komisyon ve masraflarının %1 ile sınırlandırılması
    • 2019'un ilk 6 aylık dönemi için SGK prim ödemelerinin bir yıl ertelenmesi
    • Yerli makine ve teçhizat yatırımlarında hem krediyle, hem de leasingle alımlarda %50 faiz desteği sağlanması
    • Sanayinin ve ticaretin kullandığı doğalgaz ve elektrikte uygulanan %18 tutarındaki KDV'nin %1'e indirilmesi
    • Yatırım teşvik sisteminin ilçe bazlı revize edilmesi
    • Ticari uyuşmazlıklarda Oda-Borsa üyesi tacir ve sanayicilerin arabulucu olabilmesinin sağlanması
    • Yatırım teşviklerinin revize edilmesi. İlçe bazında teşvik istendi.
    • Tarım ve hayvancılık sektöründe girdi maliyetlerinde artış çok yüksek…
    • Marinaların kira bedellerinin emlak vergisi değeri yerine marinanın sahip olduğu bağlama kapasitesi baz alınarak belirlenmesi
    • Tarım ve ticarette kullanılan elektrikten alınan yüzde 2 TRT payının kaldırılması
    • Kamu yapım ihaleleri, DMO ve İller Bankası uygulamaları başta olmak üzere tüm kesimlerde yerli malı kullanımının özendirilmesi
    • Kamu kurumlarının özel sektör ile haksız rekabete girmesi
    • Tarımsal sanayi ve hayvan çiftliklerinin kullandığı elektriğin sanayi tarifesine alınması

     

     

    Etiketler:
    iş dünyası, para, ticaret, ekonomi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
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