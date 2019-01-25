İş dünyası, Erdoğan'a taleplerini iletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yedi bakanla birlikte katıldığı Türkiye Ekonomi Şurası toplantısında, iş dünyası 20 ayrı talepte bulundu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) organizasyonuyla 81 ilden Ankara'ya gelen iş adamlarının dile getirdiği talepler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a birinci ağızdan iletildi. Türkiye Ekonomi Şurası'nın kapalı bölümünde TOBB Konsey Başkanları ve Türkiye'nin 7 bölgesi adına konuşan temsilciler, yaptıkları sunumlarla sıkıntılarını dile getirdi.

İş dünyasının dile getirdiği sorunlar listesinin bir numarasında faizlerin yüksek oluşu ve krediye ulaşmada yaşanan zorluklar var. Özel sektörün kamudan alması gereken KDV alacakları, ilave 100 milyar liralık Hazine destekli kredi kefalet limiti sağlanması ve bankaların teminat mektuplarından yüksek komisyon alması dikkat çeken diğer talepler oldu. İş dünyasına sağlanan teşvik ve desteklerin devamı için de iş dünyasının değişik istekleri bulunuyor.Tarım ve hayvancılık sektöründe girdi maliyetlerindeki yüksek artıştan dert yanan iş adamlarının; tarım ve ticarette kullanılan elektrikten alınan yüzde 2'lik TRT payının kaldırılması yönündeki talebi de dikkat çekti. Kamu kurumlarının özel sektörle haksız rekabete girmemesini isteyen iş dünyası temsilcileri; kamu yapım ihaleleri, Devlet Malzeme Ofisi ve İller Bankası uygulamaları başta olmak üzere tüm kesimlerde yerli malı kullanımının özendirilmesi gerektiğine de dikkat çekildi.

ERDOĞAN İSTİHDAM TAAHHÜDÜ İSTEDİ

© AA / Dursun Aydemir Albayrak: Reel ekonomi ve büyümede 2019'u güçlü kapatacağız

Türkiye Ekonomi Şurası toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; Yardımcısı Fuat Oktay ile yedi bakan eşlik etti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan; iş adamlarının toplantıda dile getirdiği sorunları ve talepleri not etti. Toplantının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da iş adamlarından il bazında istihdam taahhüdü istedi ve "Artı istihdam sizden, destek bizden" mesajı verdi.

Yeni Şafak'ın ulaştığı bilgilere göre; 3,5 saat süren Türkiye Ekonomi Şurası'nda iş dünyasının talepleri şu 20 maddede özetlendi: