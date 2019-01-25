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10:57 25 Ocak 2019
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    Beyaz eşya, çamaşır makinesi

    'Beyaz eşyalar da depozitolu olsun'

    © AA /
    Ekonomi
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    Eski Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, beyaz eşyaların da tıpkı poşet ve içecek plastikleri gibi zararlı olduğunu, bu yüzden depozitolu olması gerektiğini söyledi.

    Sıfır Atık projesi kapsamında hayata geçirilen ücretli poşet uygulaması devam ederken, kapsamın genişletilmesi yönünde çalışmalar sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde içecek şişeleri ve ambalajları için de depozito uygulamasını devreye alacaklarını açıkladı.

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    Türkiye gazetesinden Sefa Bilgitekin'in haberine göre, Sıfır Atık projesinin mimarlarından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eski müsteşarı Mustafa Öztürk'ten de bu konuda yeni bir tavsiye geldi. Öztürk, beyaz eşyaların da tıpkı poşet ve içecek plastikleri gibi zararlı olduğunu, bu yüzden depozitolu olması gerektiğini söyledi.

    'BİR SİSTEM GEREKLİ'

    Sektörün halihazırda eşyaları topladıklarını ancak bunun bir sisteminin bulunmadığını belirten Öztürk "Beyaz eşya satıcıları, eski eşyaları bazen para ile bazen de yenisiyle değiştirerek topluyor. Bazen hiç toplanmadığı da oluyor. Bu işlemlerin kolaylaşması yönünden ALO hattı kurulmalı. Vatandaşlar bu hat üzerinden ilgiliye ulaşmalı. Bu işi Avrupa'da para ile yapıyorlar. Ülkemizde de evlerden alınacak beyaz eşyalar, geri dönüşüm tesislerine götürülerek kazanca çevrilebilir. Eski beyaz eşyaların toplanmasının önemi ise, içerisinde bulunduğu zararlı maddelerden kaynaklı. Özellikle derin dondurucularda ozon tabakasını delebilme özelliği olan, kloroflorokarbon gazı bulunuyor. Beyaz eşyaları bir sistem üzerinden toplarsanız, hem bu gazın tabiata salınmasını önlersiniz hem de tam dönüşüme imza atarsınız, herkes kazanır" dedi.

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    © AA /
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    Uygulanacak sistemle, beyaz eşyaların üzerinde tıpkı içeceklerde olduğu gibi ‘depozitoludur' yazması gerektiğini vurgulayan Öztürk "Toplayıcılar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ‘Depozito sistemine geçiyorum. Geri dönüşüm çevre katkı payından kurtulmak istiyorum' desin. Bununla birlikte müşterilerine de depozito sistemini anlatırlarsa, biraz da indirim yapılırsa bu sistem oturur. Böylece Sıfır Atık projesi genişletilebilir. Sıfır Atık, sadede ambalajlı ürünlerle sınırlı kalmamalı" diye konuştu.

    'DAHA MASRAFSIZ DEĞİŞİM OLACAK'

    Beyaz eşyaların depozitolu olmasıyla birlikte, döngüsel ekonomiye de geçiş yapılabilecek. Mustafa Öztürk, şunları söyledi: Sistemin çevreye etkisi olacağı gibi vatandaşların da işine yarayacak. Çünkü 10-20 yıllık beyaz eşyaların enerji tüketimleri fazla. Vatandaşlar bütçelerini zorlamadan, bir kısmını depozitodan karşılayarak, eskisini verip çok daha az enerji harcayan yeni beyaz eşya alabilecek. Ayrıca her yerde atık getirme merkezleri oluşturuluyor. Bu merkezlere beyaz eşyalar için de konteynerler konulursa, gönüllü veya ağ toplama sistemi ile daha verimli sonuçlar alınır. Hem vatandaşımız, hem de ülkemiz kazanır.

    Ziraat Bankası
    © AFP 2018 / Ozan Köse
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    Bireysel emeklilik sistemine faizsiz fonları sunan Katılım Emeklilik, 500 bin sözleşmeyi aştı. Şirketin 500 bininci sözleşmesini alan müşterisini ziyaret eden Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek "Faiz nedeniyle bireysel emeklilik ve sigorta sektöründen uzak duran kişileri, sisteme dâhil etmek hedefiyle çalışıyoruz. 5 yılda hedeflerimizi aşmış olmamız, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor" şeklinde konuştu.

    Etiketler:
    depozito, sistem, üretim, beyaz eşya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sefa Bilgitekin, Türkiye
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