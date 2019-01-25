İflas eden Pamukkale: Seferlerimiz sürüyor

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin iflasına karar verdiği Pamukkale Turizm, karara rağme, hukuki süreçlerin devam ettiğini ileri sürdü.
Ticaret Mahkemesi, Pamukkale AŞ'nin konkordato talebini reddetmişti. 3500 çalışanı bulunan 56 yıllık şirketin mali durumuna ilişkin raporları inceleyen mahkeme heyeti, firmanın ticari faaliyetlerini sürdürmesine imkân olmadığına hükmetmişti.
Mahkeme, nakit akışındaki sorunlar nedeniyle Pamukkale'ye 26 Ekim'de 3 aylık geçici süre vermişti.
SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?
İflasın amacı, iflas edenin masaya giren mal ve haklarının tasfiye edilmesi ve elde edilecek paradan alacaklılarının tatmin edilmesi olduğundan, iflasın açılmasıyla, ilgili kişilerin masaya giren mal ve haklar üzerindeki tasarruf yetkisi kısıntıya uğrar. Bütün alacaklılar da alacaklarını iflas masasına yazdırır ve tasfiyeden elde edilen parayla alacaklarını tahsil yoluna gider. Bunun yanı sıra, tasfiye süresince iflas edene karşı yeni takip yapılamaz.
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