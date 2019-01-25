İflas eden Pamukkale: Seferlerimiz sürüyor

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin iflasına karar verdiği Pamukkale Turizm, karara rağme, hukuki süreçlerin devam ettiğini ileri sürdü.

© Fotoğraf : Twitter Konkordato talebi reddedilen Pamukkale resmen iflas etti

Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, şirketi iflas sürecinden kurtarmak için çabaların sürdüğü belirtilerek, "Bir süredir yaşadığımız olumsuzlukları aşabilmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz başvurular ve hukuki süreçler devam etmektedir. Seferlerimizde hiçbir değişiklik olmayıp, bu döneme özel faaliyet iznimiz alınmıştır. Tüm çalışmalarımız normal seyrinde devam etmektedir" denildi.

Ticaret Mahkemesi, Pamukkale AŞ'nin konkordato talebini reddetmişti. 3500 çalışanı bulunan 56 yıllık şirketin mali durumuna ilişkin raporları inceleyen mahkeme heyeti, firmanın ticari faaliyetlerini sürdürmesine imkân olmadığına hükmetmişti.

Mahkeme, nakit akışındaki sorunlar nedeniyle Pamukkale'ye 26 Ekim'de 3 aylık geçici süre vermişti.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

© Fotoğraf : Twitter Pamukkale de konkordato istedi

Gazete Duvar'ın haberine göre, iflas kararının ardından sonra şirketin haczedilebilir bütün malları, alacak ve hakları nerede bulunursa bulunsun kendiliğinden ‘iflas masası'na gider. İflasın açılmasıyla borçlu artık masaya dahil mal varlığı üzerinde tasarrufta bulunamaz, masanın idaresi iflas organlarına geçer.

İflasın amacı, iflas edenin masaya giren mal ve haklarının tasfiye edilmesi ve elde edilecek paradan alacaklılarının tatmin edilmesi olduğundan, iflasın açılmasıyla, ilgili kişilerin masaya giren mal ve haklar üzerindeki tasarruf yetkisi kısıntıya uğrar. Bütün alacaklılar da alacaklarını iflas masasına yazdırır ve tasfiyeden elde edilen parayla alacaklarını tahsil yoluna gider. Bunun yanı sıra, tasfiye süresince iflas edene karşı yeni takip yapılamaz.