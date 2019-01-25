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16:07 25 Ocak 2019
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    Samsun

    Yabancı yatırımcılar Türk gayrimenkul piyasasına akın ediyor

    © Fotoğraf : DHA
    Ekonomi
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    Türk Lirası'ndaki değer kaybı nedeniyle yabancı yatırımcıların son 6 ayda satın aldığı gayrimenkul 2017’deki toplam sayıyı geçti. Mansion Global gayrimenkul dergisi, ağustosta Türk Lirası'nın bir haftada üçte bir değer kaybettiğini, böylece turistler ve potansiyel yabancı yatırımcılar için Türkiye’nin, çok daha ucuz bir pazara dönüştüğünü yazdı.

    Arap - Arap turistler
    DHA
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    Türk hükümetinin geçtiğimiz ay yayınladığı istatistiklere göre, yabancı yatırımcılar Türkiye'de gayrimenkul edinmeye devam ediyor. Eylül ayında gerçekleştirilen satışlar, kriz öncesi dönemi temmuz satışlarının tam iki katına ulaştı.

    İngiliz gayrimenkul şirketi Spot Blue International Property Ltd'nin yöneticisi Julian Walker, "Türk Lirası'nın yaşadığı bu değer kaybı vesilesiyle Türkiye'deki gayrimenkul satışlarımızı arttırdık ve yatırımcılarımızı bu pazara yönlendirdik" dedi. Örneğin normal değeri 1.146 milyon dolar (6.060 milyon Türk Lirası) olan deniz kenarı bir villa, eylül ayında yatırımcılara 859.000 dolara (4.500 milyon dolar) mâl oldu.

    Türk pazarına en yoğun ilgiyi gösteren yatırımcılar ise Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri vatandaşları. Yayınlanan verilere göre Türk gayrimenkul pazarının en büyük müşterisi olan İranlı yatırımcılar, pazardaki paylarını iki katına çıkardılar. Diğer yandan, Cezayir ve Ürdün'ün pazar hacmi de üçe katlandı.

    Bununla beraber, Türk pazarına Batı'dan da bir akın söz konusu. Verilere göre Almanlar Pazar hacimlerini iki katına çıkarırken, ABD'li yatırımcılar son dört yıldır ilk 20 müşteri arasında yer alıyorlar.

    ‘PİYASADAKİ HAREKETLİLİK TÜRK VATANDAŞLIĞI ELDE EDEBİLMENİN BİR SONUCU’

    Samsun
    © Fotoğraf : DHA
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    Walker, "Mali teşvikler satışları arttırıyor olsa da Orta Doğulu ve Arap yatırımcıların piyasada yarattıkları hareketlilik, gayrimenkul yatırımı karşılığında Türk vatandaşlığı elde edebilmelerinin bir sonucu" dedi. Eylül ayında Türk hükümeti, vatandaşlık için gerekli yatırım eşiğini 1 milyon dolardan 250.000 dolara düşürdü. Dolayısıyla bu da, gayrimenkul piyasasına yönelik talebi arttırdı.

    Yabancı yatırımcıların tercih ettiği şehirler arasında Ankara göze çarpıyor, kentte 2018 yılında satışlar yüzde 160 arttı. Verilere göre İstanbul'daki satışlar yüzde 74 artarken, Antalya ve Bodrum satışları da yüzde 70 oranında artış gösterdi. Pazarda etkisi azalan tek ülke ise, yüzde 20 düşüşle Suudi Arabistan.

    Ancak Türk gayrimenkul piyasasındaki yabancı akınları ve yıllar içindeki gelişime rağmen, hala çok sayıda satılmamış ev mevcut. İstanbul'daki Luxurion Real Estate Group emlak şirketi, İstanbul'da lüks emlak satışlarının bu yıl yüzde 20 azalabileceğini belirtti. 2020 yılında piyasadaki krizin son bulacağı ve yatırımcıların uzun vadede kâr elde edebilecekleri tahmin ediliyor.

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